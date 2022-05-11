10歲童逛動物園覺得野狼似狗狗　竟翻牆伸手摸　遭咬至動靜脈全斷

動物園是許多家長時常小朋友出門散步的景點，一方面可以觀賞可愛的小動物，也可以讓小孩子學習認識一些動物，沒想到近日墨西哥的一家動物園竟發生意外事件。



一名年僅10歲的男孩看到一隻外型酷似狗狗的野狼，覺得牠十分可愛，沒想到下一秒男孩竟然爬進圍欄伸手想觸摸，結果手臂不幸被嚴重咬傷，家長發現後緊急聯絡送醫。

由於該狼是動物園的熱門觀賞重點之一，事後有許多民眾都希望不要將狼處死，意外在網路上掀起一波熱議（點擊放大瀏覽相關照片，慎入）▼▼▼

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該起嚴重事件發生在本月6日下午3時，一名男童跟著家人前往，墨西哥薩瓦爾科約特爾城（Nezahualcoyotl）的動物園Zoologico Parque del Pueblo，原本一家人開開心心的逛動物園卻險些釀下悲劇，當地市政府表示，該名男童在經過狼區時，先是用叫聲吸引狼的注意力，接著竟然天真地爬過安全圍欄伸手想與該狼互動，感到威脅的狼馬上把男童的手臂咬傷。

受傷男童一開始被緊急送往當地的醫院急救，由於傷勢太過嚴重又緊急派遣直升機送到市區大醫院，在經過手術之後，已經成功重建手臂動脈與靜脈，現在手指可以有小幅的移動，預計在休養一段時間就能夠大好，這次受傷的醫療費和手術費也將由市政府全額支出，事件發生後，許多人相當擔心狼會受到什麼處置，對此，市政府說明，狼的習性就是感受到威脅會發出攻擊，該物種也不方便放回大自然，至於後續該如何處置，已經緊急與與國家自然公園、動物委員會（CEPANAF）開會討論，日後也會對於動物園的安全機制作大幅補強。

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