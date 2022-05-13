女生「賣晚安」10年　逾3萬條短訊見盡人生百態　最希望無生意？

「晚安」居然有得賣？廣東有女生10年前開網店賣晚安短訊，1條1元人民幣（下同，約1.17港元），顧客可按周、月、年購買，高峰期試過每晚發300條，她會為客人編寫一段說話，而客人會和她分享生活事。現年35歲的她已是2孩之母，她自認是孤獨症患者，和客人互動中也能治療自己，她多年來已發逾3萬條短訊，見盡人生百態，壓力大的考生、抑鬱症患者、單親孩子、癌症患者、投資失敗的人，明白都市人有多孤獨，她坦言常有關店念頭，最大的願望竟然是有天不再有人需要晚安短訊。



玖妹10年前開始「賣晚安」，現在她已是2孩之母，從客人短訊看盡人生。（微博影片截圖）

內媒大象新聞報道，網名「玖妹」的潮汕女生翁碧英10年前就開網店，但服務相當另類，竟是賣「晚安短訊」，每條1元。現年35歲的她已是2孩之母，在深圳經營一家植物文創店，10年來已發逾3萬條短訊、換了3部手機、4個電話號碼。玖妹自認是孤獨症患者，原本賣晚安也是治療自己，但她賣晚安10年，已見盡人生百態。

玖妹在普通潮汕家庭長大，爸爸為人嚴厲，給她感覺是掌權者，鮮少表達情感，至2006年離鄉讀大學，見到爸爸送車身影，始理解到父親的愛。這種環境下長大，她極少向人表達內心想法，工作後生活忙碌，偶然想起大學時會向同學發晚安短訊，起了「賣晚安」念頭。

晚安短訊可以周、月、年為單位購入，短訊不是單單有晚安2字，她通常會編寫1段溫馨的話，還會和客人簡單聊天，彼此不會問太私隱的問題，但聊的話題由夫妻、親子關係、生意、生活不如意、學習出問題、有段放不下的感情等，賣晚安同時也在聽故事，「我的孤獨感始終貫徹全程，但我學會享受這種孤獨」。

高峰時期玖妹每晚要發300條晚安短訊，晚上10點就開始，客人們形形色色，有壓力大的考生、抑鬱症患者、單親孩子、癌症患者，大多會匿名，最特別有個客人叫「住在南極的人」，「非常孤獨的名字，2015年起連續3年購買365天晚安」。有名患抑鬱症的女生在跨年夜痛苦發訊息，玖妹見證她休學、工作、拍拖分手，認識4年後人變開朗了，笑稱「要是男孩給自己發這麼久短信就嫁了」。

有客人經歷投訴失敗，向所有身邊人隱瞞，失眠下要買晚安、也有要加班到凌晨客人，收到晚安訊息後會告訴她自己正加班做些什麼。更有妻子替老公買晚安，結果老公誤以為是昔日的紅顏知己找他。10年內也收過不少負評，例如有客人幫人買晚安，結果收信人不知真相，以為有人發訊息騷擾而大罵。

「賣晚安」10年，玖妹吸收了很多負能量，更常有關店念頭，但總有客人適時購買晚安，又分享自己因為晚安訊息而走出困境，結果她又繼續營業。因此，玖妹最希望是有一天，「不再有人需要晚安短信，因為最愛的人已經給了他／她最好的陪伴」。

（綜合）