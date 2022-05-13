新郎由頭到尾冇出現　新娘淡定完成婚禮　疑似男主角網揭走佬原因

印尼近日一場婚禮引起網友熱議，因為從頭到尾新郎都沒有出現，但新娘和女方家屬還是笑著辦完儀式，臉上的表情就好像沒有發生異狀，結果網路上有爆料指出，是新娘太愛劈腿，新郎才落跑。



根據《星洲網》報道，印尼東爪哇省的一個村莊近日舉行一場婚禮，新娘穿著白色婚紗，和家人一起站在舞台上，台下坐滿了賓客，還有演出的樂隊，不同的是，從頭到尾新郎都沒有出現。

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將畫面PO上網的網友說，「活了一把歲數，還是第一次看到沒有新郎的婚禮，可見新娘選擇的對象，不是上蒼的選擇」。

報道中提到，一個疑似為新郎的臉書帳號揭露，新娘是個喜歡搞婚外情的女人，「如果知道會離婚為什麼還要結婚？沒有人願意接受紅杏出牆的妻子」，更透露女方要求男方負擔婚禮所有費用，包括女方家中的婚宴。

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