託地產經紀搵樓　竟買着間恐怖白蟻屋　怒斥「要經紀何用」惹熱論

「買樓要睜大眼，以為委託經紀買樓可多一層保障，誰知才是惡夢開始，買了一間全是白蟻的屋子！」



文：Chu Chia-Hui（發表於爆料公社）

「通知經紀，交了屋，不理不睬。前屋主說『我的木頭質料很好，我都用了40-50年，不可能有白蟻！』，但前屋主你還用水泥補蛀蟲洞？」

怒指經紀賺得多過醫生 卻冇提供任何專業服務 點圖睇睇間屋畀白蟻蛀到有幾嚴重▼▼▼

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「希望政府對經紀修法：買方買到瑕疵屋，經紀不理，賣方不理，都在推，那這樣要經紀這職業做什麼？又領高額服務費不專業又會推。買方付2%服務費給經紀，賣方付4%給經紀，其實這都是從買方的錢算在裏面，把房價抬高去付經紀共6%經紀費，如沒買方買樓經紀2%+4%=6%哪裏來？還不認真幫把房子屋況調查好憑什麼要收高額服務費？」

「如我們懂我們專業我們就不用找經紀買樓子，就不用付高額服務費，看經紀比醫生還好賺，經紀比律師還好賺。經紀如果只是帶看房子就買賣，我可以給大樓管理員做，給管理員紅包就可以，憑什麼付高額服務費？帶看房子誰都會，經紀沒有專業知識憑什麼收取高額服務費？最重要的是要讓大家看看很多經紀價值有多爛，是否該修法來整治經紀這職業？」

「老實說買40-50年老房子，除非賣前強調全部整修過，不然使用這麼久全部應該老舊損壞，買來要花大錢整修。」有網友就表示高齡的房子買前更要看的仔細，再者不用整理是不可能的。「如果你本身就打算重新裝潢，那拆掉，找白蟻處理的來噴兩次藥就沒事了。除非你原本不打算裝潢直接住，那就不同。」「海沙輻射才是重大瑕疵，漏水了不能修繕，但白蟻我還真的沒有聽過可以索賠。」「幫屋主，白蟻很難搞，一勞永逸只能全打掉了！」「通常買40年以上的房子一定要大幅砍價，為什麼？因為殺價的差額是要用來整修房子的。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】