打開門竟見2.4米長「假鱷魚」　以為鄰居整蠱　下秒見識郁先知驚

美國佛羅里達州一名男子，近日在家中時聽到前門出現一些嘎嘎聲響，於是向前查看，原以為是他滿心期待的包裹抵達，但卻發現一隻「假的鱷魚」正躺在他家門口，以為是鄰居在惡作劇，但當他仔細一看，那隻鱷魚竟然會動，嚇得他趕緊報警處理，不過當相關人員抵達現場時，大鱷早就已經逃之夭夭，不知去向了。



據《紐約郵報》報道，這名男子名為費拉羅（Ed Ferraro），本月11日在家中，他聽到門口有嘎嘎的聲響，原本以為是自己訂購的地點到貨了，打算開門去迎接送貨員放下的包裹，但事實並非如此……

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他說：「我起來去查看，幸運的是，我只打開了我的百葉窗然後向外看，在我的前廊上看到了這條鱷魚，這真的把我嚇到了，這不是天天都能看到的。」費拉羅透露，最一開始還以為這是鄰居在惡作劇，認為那隻大約8英尺長（約243厘米）的鱷魚是假的，但當他仔細一看，就發現事實並非如此，他說：「哦，不，這絕對是真的、非常地真，我完全傻眼了。」

所幸當時一輛車駛過他家，且車內駕駛正在與附近的保安通電話，於是幫忙聯繫佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會。

發生這樣的事情，費拉羅表示，其實通常會在附近的湖泊和池塘裏看到鱷魚，但牠們不太會親近人，而他也提到，可能是因為天氣太熱，所以在捕獵人員抵達現場前，鱷魚就已經離開現場了。當局則警告，佛羅里達州一共有130萬隻鱷魚，分布在67個不同縣市，如果你遇到鱷魚且距離越來越近，請不要自行處理，除了擔憂被咬傷外，沒有許可證去捕獲鱷魚也是違法的。

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