美國巨鱷「肉壓」女飼育員噴尿網絡瘋傳　睇落似食人實情竟然係？

位於美國加州芳泉谷的爬蟲動物園（the reptile zoo）10日在IG上傳一段影片，一隻身體比人還長的鱷魚全身壓在一名女子身上，就像是要把她吃了一般，看起來相當駭人，這段影片吸引超過12萬人觀看。



事實上這隻鱷魚名叫Darth Gator，這名女子是牠的飼育員，兩者關係良好。女子在影片中介紹Darth是她一生的好友，想要抱牠但鱷魚似乎不情願，最後逕自爬走，在女子胯下留下一灘尿。讓她開懷大笑。

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影片說明欄寫道，飼育員有時會擁抱Darth，牠是鱷魚大使，並補充Darth在加州屬於入侵外來種，如果當作寵物飼養是違法的。

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不少網友對這個衝擊的影片做出回應，大多數人覺得雖然片中的鱷魚感覺很溫和友好，仍然對這種巨大爬蟲類有所忌憚，深怕哪天牠兇性大發會連主人都吃。

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