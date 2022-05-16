台女星讓3歲兒直擊完整產子過程惹爭議！嬲爆澄清：是醫生建議的
撰文：TVBS新聞網
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台灣女星林可彤2017年與銀行副總武廣明（Tom）結婚，去（2021）年5月中喜迎小兒子「Aston」，升格為二寶媽。當時她請老公抱著3歲的大兒子「Adam」一起進產房陪產，全程拍攝下來留念。
這段影片至今仍在網路上不斷轉傳，結果引來批評聲音，指責她不該讓孩子旁觀。對此，林可彤罕見爆氣回擊，強調是醫生建議，兒子也沒有出現任何不舒服的反應。
【圖輯】台灣女星林可彤去年7月公開的產子影片引起爭議（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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林可彤去年7月公開生產影片，雖然有打減痛分娩針，但來不及發揮效用，仍舊痛到大哭大叫，Adam被爸爸抱在懷裡陪著媽媽，表現相當鎮定，還伸手摸媽媽的頭髮，無聲地輕輕安慰，最後也淡定地與剛剪臍帶的弟弟合照。
對於讓大寶進產房的行為，多數網友誇讚Adam很勇敢，媽媽很偉大，看了都忍不住感動落淚，不過也有人持相反意見，認為不該讓兒子看這種痛苦的場面，甚至撂下重話「不配為人母」。
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面對網友的質疑聲浪，林可彤解釋，是台灣醫生建議可以讓小朋友進來陪媽媽，加上當天沒有人能幫忙照顧孩子，Adam並沒有因此嚇到或害怕，反而一直記得媽媽的辛苦，變得更加愛媽媽。
至於被罵「不配為人母」，林可彤生氣表示：「會不會太過分，人一生要痛要不舒服的機會這麼多，難道媽媽都要躲起來不給小孩看見嗎？這想法太莫名其妙了吧」，也強調事前有跟小孩解說過生產流程，被惡意攻擊實在很冤枉。
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