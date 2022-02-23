港男IG貼檢測陽性圖食放題　被批公然播毒引公憤　現身澄清再捱轟

如果自行快速測試發現呈陽性，就要上報衛生署並留家等候安排，以免將病毒繼續傳入社區，但有網民就指出1名健身教練在社交平台貼出快速測試呈陽性的照片後，疑似出外吃日式放題，並語帶相關稱「將陽性/正能量傳開（Let's spread positivity+.）」，令網民群起批評他公然播毒。不過事件鬧大後，他出帖文解釋稱照片並非他本人測試結果，而放題相亦是去年12月底拍攝，但網民仍批評他敏感時勢出帖，只會引起恐慌，「無聊當有趣」。



1名自稱是健身教練的港男，在即時動態分享1張快速測試呈陽性的照片，並寫道「這是新趨勢嗎？（Is this the new trend? ）」。（網上圖片）

有網民昨日在連登討論區上載數張Instagram截圖，顯示1名自稱是健身教練的港男，在即時動態分享1張快速測試呈陽性的照片，並寫道「這是新趨勢嗎？（Is this the new trend? ）」，3小時後再分享1張到銅鑼灣日式放題餐廳用餐的照片，並語帶相關寫道「簡單新冠病毒晚餐，保持陽性/正能量（Easy covid dinner, Stay positive）」、「將陽性/正能量傳開（Let’s spread positivity+.）」。

3小時後港男再分享1張到銅鑼灣日式放題餐廳用餐的照片，並語帶相關寫道「簡單新冠病毒晚餐，保持陽性/正能量（Easy covid dinner, Stay positive）」、「將陽性/正能量傳開（Let's spread positivity+.）」。（網上圖片）

帖文隨即引起公憤，網民紛紛留言批評「好無品」、「自己中招仲出去播毒」、「真攬炒」，又指其帖文公然挑起憤怒，「story寫明要spread（傳播）喎，呢啲咪係有意圖破壞社會秩序安寧」。但有人提出質疑，「而家邊有得晚市堂食？」，亦有眼利網民發現其快速檢測棒照片，實屬商台903 DJ麻利2日前上載的，並非涉事港男拍攝。

事件鬧得熱哄哄後，港男在即時動態連登多則帖文澄清，指貼出快速檢測捧照片的目的是想問大家「結果呈陽性是否新趨勢」，而照片並非其檢測結果，否則我不會外出用餐」。他其後指出放題照片是在去年12月拍攝，「所以如果你今日去過餐廳，不需要驚慌」，又表示自從2月已沒有出外吃晚飯。

雖然港男發文解釋，惟網民仍然不收貨，批評敏感時勢不應貼出令人誤會的照片，「一陣佢啲學生有樣學樣」，又指此舉引起大眾恐慌，「去咗放題啲人真心嚇死，戇X當有趣，依啲人值得公審」。