港男IG貼檢測陽性圖食放題　被批公然播毒引公憤　現身澄清再捱轟

如果自行快速測試發現呈陽性,就要上報衛生署並留家等候安排,以免將病毒繼續傳入社區,但有網民就指出1名健身教練在社交平台貼出快速測試呈陽性的照片後,疑似出外吃日式放題,並語帶相關稱「將陽性/正能量傳開(Let's spread positivity+.)」,令網民群起批評他公然播毒。不過事件鬧大後,他出帖文解釋稱照片並非他本人測試結果,而放題相亦是去年12月底拍攝,但網民仍批評他敏感時勢出帖,只會引起恐慌,「無聊當有趣」。



1名自稱是健身教練的港男,在即時動態分享1張快速測試呈陽性的照片,並寫道「這是新趨勢嗎?(Is this the new trend? )」。(網上圖片)

有網民昨日在連登討論區上載數張Instagram截圖,顯示1名自稱是健身教練的港男,在即時動態分享1張快速測試呈陽性的照片,並寫道「這是新趨勢嗎?(Is this the new trend? )」,3小時後再分享1張到銅鑼灣日式放題餐廳用餐的照片,並語帶相關寫道「簡單新冠病毒晚餐,保持陽性/正能量(Easy covid dinner, Stay positive)」、「將陽性/正能量傳開(Let’s spread positivity+.)」。

3小時後港男再分享1張到銅鑼灣日式放題餐廳用餐的照片,並語帶相關寫道「簡單新冠病毒晚餐,保持陽性/正能量(Easy covid dinner, Stay positive)」、「將陽性/正能量傳開(Let's spread positivity+.)」。(網上圖片)

帖文隨即引起公憤,網民紛紛留言批評「好無品」、「自己中招仲出去播毒」、「真攬炒」,又指其帖文公然挑起憤怒,「story寫明要spread(傳播)喎,呢啲咪係有意圖破壞社會秩序安寧」。但有人提出質疑,「而家邊有得晚市堂食?」,亦有眼利網民發現其快速檢測棒照片,實屬商台903 DJ麻利2日前上載的,並非涉事港男拍攝。

事件鬧得熱哄哄後,港男在即時動態連登多則帖文澄清,指貼出快速檢測捧照片的目的是想問大家「結果呈陽性是否新趨勢」,而照片並非其檢測結果,否則我不會外出用餐」。他其後指出放題照片是在去年12月拍攝,「所以如果你今日去過餐廳,不需要驚慌」,又表示自從2月已沒有出外吃晚飯。

雖然港男發文解釋,惟網民仍然不收貨,批評敏感時勢不應貼出令人誤會的照片,「一陣佢啲學生有樣學樣」,又指此舉引起大眾恐慌,「去咗放題啲人真心嚇死,戇X當有趣,依啲人值得公審」。