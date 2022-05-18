美國新研究指人斷氣後「眼睛仍看得見」　靠1招可「復活5小時」

人類在被醫師宣告死亡之後，體內的各個器官與功能並不會因此馬上停止運作，而是會以不同的速度慢慢死去。美國科學團隊近日也對此發布了一項最新研究，他們發現人體在死亡後，其眼睛仍可在特定狀況下活動5小時，對外在的光線刺激予以回應。



綜合外媒報道，美國科學家近日在國際權威期刊《自然》雜誌發表了一項最新研究，他們針對實驗用的老鼠與自願捐贈的人類遺體研究發現，2種哺乳類動物在死亡後，只要對於眼球實施一些特定的處理方法，那麼就能夠讓雙眼「起死回生」，且最久能維持5小時之久。

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科學團隊發現，若針對死者的眼睛增加光線刺激時，人體眼球內的視網膜會發送電子訊號，且這些訊號也證實了，眼睛黃斑當中的細胞的確能夠恢復運作。且在人體死亡後的5小時內，眼球內部的感知細胞依然會對光暗、色彩給出與存活時相同的反應。

報道指出，儘管科學團隊能透過這次的實驗，證明死後的眼睛依然能夠在特定的時間內對光線刺激產生反應，不過人體專門負責處理資訊的大腦因為已停止運作，故沒有辦法確定死者究竟「看見」了什麼。

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