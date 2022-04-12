睡眠專家詳解「12種最常發嘅夢」代表啲乜　夢見自己裸體同性無關

有句話說「日有所思，夜有所夢」，意味著白天不斷思考的事情，在晚上睡覺時就容易夢到。但你是否曾好奇夢境中的畫面所代表的意義是什麼？



外媒《Healthline》指出，儘管每個人的夢都是獨一無二的，但都有一致的主題，專家對此也列出12種「常見夢境」，正反映著你的心理狀態。

美國維珍尼亞州神經學與睡眠專家W. Christopher Winter博士指出，目前實證醫學並無法驗證與認同解夢的作用，但仍有些未經科學證明的說法被廣泛接受。包括以下12種對於夢境的解釋……

夢到漂浮、遲到、掉牙齒等等到底代表什麼？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1.夢到被追趕：說明著你可能正在逃避某個對你有害的問題或是人，因而觸發你的戰鬥或逃跑反應。2.夢到往下墜落：如果當時在夢中感到害怕的話，意味著你擔心著某件事可能會失控。3.夢到在學校：你可能有「未達到預期」的問題還沒解決，或是還未替重要的事情做好準備。4.夢到飛行或漂浮：若在夢中可以自由地控制飛行的方向與路線，讓你感受到自由或希望，這樣的飛行通常被解釋為沒有障礙、正向的表現。5.夢到快遲到了：夢見趕火車、飛機、公車等等，「快要遲到」可能代表著將要錯失良機，也可能與長期害怕自己無法符合他人期望，存在不安全感有關。6.夢到工作壓力大：這些夢往往反映在對工作職場上的焦慮。

7.夢到牙齒掉了：掉牙齒、骨折或是在夢境中經歷健康問題，反映了人們內心深處失去了某些東西，但也可能指的是對未來的變化感到擔憂。8.在夢中看見過世的人：夢境解釋取決這個人與自己的關係，若是看見自己的愛人，說明著自己還在傷心難過；若是曾經傷害自己或因為看到對方而感到恐懼，那可能意味著你還無法抹滅這個人所留下的陰影。9.在夢中因恐懼而動彈不得：這可能是發生了「鬼壓床」，在醫學上認為其發生在快速動眼期的睡眠階段，大腦雖然清醒了，但身體會歷經數秒鐘的癱瘓。10.在夢中與人發生性行為：這種夢很常見，要怎麼解釋取決於你對這場性愛的感受如何，一般代表著正常性慾或是自己渴望更多親密互動、連結的關係。11.在夢裡裸體：當周圍的大家都有穿衣服，唯獨自己裸體情況下，這可能與不安全感、脆弱感或擔心他人批評有關。12.在夢中獨自一人：如果你在夢中獨自一人有「如釋重負」的正面感，代表著你正往獨立邁進一大步；若感覺負面，例如自己被遺忘或是拋棄，反映著日常生活中被忽視或被視而不見的無力感。

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