細思極恐｜令人毛骨悚然嘅「夢中夢」　見鬼嚇醒後突驚覺噩夢未完

你有沒有試過發「夢中夢」？即是那種在自己的房間醒過來後，才發現自己只是「在夢中睡醒」，並未真正的醒過來。有說夢中夢不是偶然發生，而是有某「人」想告訴你一些很重要的事。



已婚女網友Damini Yung便在靈異公社分享了一個令人毛骨悚然的經歷。她表示自己在今年1月1日的清晨夢到一個陌生男人出現在自己房間，並感覺到對方「不是人」，於是在恐慌中醒了過來，還跟身旁的「丈夫」說了自己的噩夢，誰知自己原來仍在夢中……

噩夢中醒來竟仍在夢中讓她心寒 後來才知背後真相（點圖放大閱讀）▼▼▼

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「2022年1月1日的清晨，迷迷糊糊夢醒時隱約看見房門沒關，而門簾外似乎有人。我起身打開門簾，赫然看見一個比我矮一些些的陌生男人穿著一整套藍色的衣服，站在我面前，五官清晰，身形清晰，特徵清晰，面無表情且嚴肅的看著我！（為保護當事人以及靈的隱私，不加以詳述）。一看見時嚇了一跳！想說怎會有陌生人站在我們夫妻房門，待想開口問時，那人竟走向房門對面的浴室而去，我直覺『他』不是人！趕緊衝回房間鎖上門，然後跳上床，緊緊抓著老公的手不放，希望別再讓我看見了！（説過了我怕見鬼的啊！）但沒一會兒，發現自己夢醒了，其實剛才是在睡夢中見鬼，然後告訴枕邊的先生我做夢看見鬼了，然後還跟他形容那『鬼』的模樣，先生聽完之後，沒什麼表示，然後就起身，穿上衣服，然後叫著：『楊小姐，八點多了，妳倒底要不要起床了？』沒錯，到剛剛為止，我其實都還沒醒，其實還在睡夢中，連跟老公説夢那段還是在夢中，我在夢中夢夢見鬼了！現在才是真的迷迷糊糊被老公的聲音叫醒了。」

「要知道夢中夢是在強調告訴你，那是件很重要，或是很要緊的事，不然不會透過夢中夢來告訴你。大家都放假三天，為什麼祢們不讓我放假，而且還是新的一年的第一天就讓我見鬼？擋都不擋的嗎？起身爬上四樓神壇，確定了是見鬼了沒錯，但再問下去，神仙們不説就是不說，好吧，又在考我的智慧……其實我大概有個底了，知道這靈體來自何處，但來的真正原因我當然不明白。唸高二的女兒的要好閨密同學美美（匿名）的父親（我見都沒見過）過世沒多久，而美美和幾個同學為了和女兒一起跨年，全睡在我家了，你們說我倒底是該問還是不該問？聽女兒說過美美還沒從父親過世的傷痛中恢復過來，但那『鬼』既然敢來到我這，又打了通關進來，表示這事可非同小可啊！但，想了想，別問好了，我可經不起女孩的眼淚。」

「早上十點多，幾個女孩兒醒來，貼心的阿姨我準備了豐盛的早餐，吃著吃著，我身體一直有些『反應』，反應到我有些撐不住了，待大家吃飽，只好開口問了美美：『美美，阿姨有事問妳，妳可千萬別哭別傷心，不然阿姨問不下去，但我想這事對妳應該很重要。』一番詢問之後，我所形容的長相特徵，果然就是美美過世的父親無誤，也告知美美此事要告知其它長輩，這背後倒底隱藏什麼需要幫助的地方？為什麼這麼急著尋求幫助？如果有後續，且祂們不介意的話，再行分享吧。夜真的深了，睡吧！你有過夢中夢嗎？」

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