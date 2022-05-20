不滿弟弟女友只著內衣通屋走　台男網上公審反被批評：要心無雜念

女生穿Bra Top太裸露？台灣近年不少大品牌推出「罩杯式上衣」，因舒適度極高，深受大批當地女性青睞。不過，台灣有一名男子在家中，被弟弟女友上身單穿「罩杯式背心」給嚇壞了，兄弟甚至差點為此吵架，女網友們也紛紛道出看法。



該哥哥在「Dcard」以「看到弟弟女友只穿內衣」為題發文指出，他與弟弟在外面合租房子，其弟女友最近暫時借住，而平日弟弟上夜班，晚上通常只有自己和弟弟女友在家。但他在客廳看電視時，常見女方只穿「內衣」走來走去：「畢竟我是正常男生，我覺得不太妥，跟我弟女友講話時，目光都不知道該放哪？」，也曾暗示女方穿外套，沒想到對方覺得款式非性感內衣，很舒服「穿這樣又沒什麼」。

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哥哥透露，曾因為這件事差點跟弟弟吵起來，並問「想問大家是我的問題？還是他（她）真的太誇張？」

男性網友紛紛說「反正吃冰淇淋大方點看別怕」、「好比穿比堅尼一樣，人家讓你看就沒事，人家不讓你看就有事」、「自己心無雜念就好了啊」，有人分享「我還看到我哥的女友披著浴巾從我面前經過」，但也有人見狀唸起「南無阿彌陀佛」。

女生們則淡定表示「我在家也是這樣穿，我覺得就跟男生在家穿背心一樣」、「只有我覺得還好嗎？主要還是看身材吧，胸小看起來就很健康」、「健身房的女生也都穿差不多這樣」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】