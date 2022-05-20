TikTok網紅為拍廣告「放火燒國家公園」網民發現火災非特效惹爭議

南亞這兩個月來備受熱浪衝擊，巴基斯坦城市上週日溫度來到攝氏50度，近日卻傳出有網紅為了拍品牌宣傳廣告，在巴基斯坦馬拉加山國家公園放火燒山坡地，而這個行為更引民眾痛批，當地野生動物管理委員會更出面呼籲要對引火的人判刑！



據外電報導，擁有1100萬粉絲的網紅模特諾辛（Nosheen Syed）最近拍攝廣告宣傳影片上傳TikTok，該影片疑似為了引起外界關注而放火燒國家公園山坡地，藉此當影片拍攝背景。（點圖放大看涉事影片截圖👇👇👇）

影片中，諾辛穿著一襲美麗白色禮服，從背景滿是大火的山坡地中走出來，還優雅地擺動裙擺，看起來相當唯美，而她也在發文中寫下：「無論我身在何處，都會發生火災」。有眼尖民眾發現，背後的大火並非後製效果，而是真正的大火，消息一出引來當地民眾砲轟。而該網紅隨後更曝光一段影片，澄清這是當地民眾為了驅趕蛇而放的火，且自己並非在國家公園拍片而是高速公路旁，但有網友卻發現背景、火燒的形狀都不同，再度引來網友猛烈斥責。

【圖輯】點圖放大看網紅Nosheen Syed IG照片👇👇👇

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對此，伊斯坦堡野生動物委員會主席薩蒂更在推特斥責該行為，痛批：「這是TikTok上一個令人不安和災難性的趨勢，在這個乾燥的季節，絕望的4名追隨者正在向森林縱火」，更建議政府應該要對刻意縱火的人判刑。此外，TikTok平台也罕見發聲明譴責該行為，表示內容已違反平台守則，目前已刪除影片、並限制該帳號。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】