柯南上身工程師憑FB蛛絲馬跡揭女友偷食　高招復仇網民讚大快人心

男女交往時最怕就是被劈腿，尤其遠距離戀愛更是沒有安全感，有一名男網友就分享自己慘痛的經歷，他說和女友兩人分隔南北兩地，卻意外地從臉書上發現自己被女方「戴綠帽」，讓他氣得展開反擊，



這名男網友在「匿名公社」貼文表示自己是網頁工程師，在北部工作，女友則在高雄，當初是以結婚為前提而交往，彼此也見過雙方父母，感情十分穩定。

不過就在2月時，女友傳了一張她的藝術照給原PO看，並表示是個愛拍照的朋友幫她拍的……

點圖放大閱讀原文 看看他是如何查出女友出軌及策劃「血流成河」式報復▼▼▼

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原PO當下沒想太多，只表示拍得很漂亮，殊不知這張照片成為日後分手的導火線。過了一段時間，原PO發現女友的臉書上常會有個男生來按讚，好奇心驅使下，他點進這個男生的臉書查看，因為對方的臉書設定都是公開的，因此文章、照片都可以一目了然。原PO在這個男生的相簿裡發現了女友之前傳給他看的藝術照，除此之外，還有其他拍照的地方，沒想到這些地方都是女友曾經跟他說過和同學一起出遊，或者出差的地點，甚至還有兩人親嘴的照片，讓原PO邊看邊發抖，心想「我被綠了」。

他猜想自己和女友因為是遠距離，而那個男生則是在高雄，因此能夠「近水樓台先得月」，而自己可能只是個備胎。原PO決定利用自己的專長，整理過去交往的照片、影片和聊天內容，然後做成一個網頁，傳給那個男生看並且對質，這才得知兩人都被女方騙了。事後原PO封鎖一切和女友的各種聯繫，也透過女友的閨蜜打聽狀況，得知雙方仍然持續交往，但男方似乎心裡有芥蒂，不給女生有好臉色看，甚至開車出遊時在半山腰兩人還大吵，男生還趕她下車，讓原PO心裡竊喜，「這就是我想要看到的血流成河」。

貼文一出讓不少人看了大快人心，「讚，我非常的尊敬你」、「EQ真高，好方法」、「帥啦！我也是被劈腿的那個，這就是我喜歡的血流成河」、「這個報復，我只能Like爆」、「Good job，敢做就要有能耐承受後果」、「真的，紙是包不住火的」、「惡搞後再脫身真是高招」。

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