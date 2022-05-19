一張「牛肉乾」揭人妻偷食？堅稱冇出軌老公打死唔信　真相笑爆嘴

違反交通規例意外地是被另一半發現自己出軌的常見原因之一，除了罰單揭破自己在某時間出現在不該出現的地方，相信不少人也聽過警方相機直接拍到第三者樣子的故事。



一位台灣廖姓人妻網友便在討論區分享了類似的經歷，不同的是她卻是無辜的，而被老公懷疑的原因也讓網民哭笑不得……

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「今天差點鬧家庭革命，那個眼神飄來陣陣懷疑……我明明4月14號在店裡包水餃，然後上班，結果罰單寄來，上面寫違規日期4月14日上午9點30分。然後（老公）就一直問我早上開車去哪裡？為什麼被拍照？我說我真的那天在包水餃，然後上班啊！我根本沒開車出去啊！然後就飄來懷疑的眼神……後來開始問朋友、看訊息紀錄……結果呢？警方照片左上角違規日期4月17日，跟下面違規日期4月14日是不一樣的！是在搞笑嗎？頓時我朋友都在當柯南看我去哪裡，真的好好笑喔！我真的差點要拿罰單去警局問是怎麼回事！要澄清一下，我4月14日真的沒有開車出去啊！」

網友回應：「警員累了，打錯或寫錯是很常有的事，甚至連車牌號碼都能看錯，這就可以直接申訴。」「因為一張罰單家庭革命。」「誤植資訊可能會撤單，可以試看看；但也有可能會發回改正再重製。」「所以這兩天哪一天比較好玩？哈哈哈！」「一定要上網填申訴，至少讓警察再查證一次自己的行為，不要只會開單不會檢查，有申訴有機會，沒申訴只會讓警察過太爽！」「又是40公里受害者開太快了，下次記得減速啦，現在缺業績都會出來擺相機，眼睛放亮點。」「原來罰單有預知能力啊！」「雖然超速不好，可是速限40是太慢了。」「圖文不符的意思？哈哈！」「限速40真的很討厭，電單車隨便騎都超過，何況是車！」「申訴完會幫你撤銷這張罰單，然後再寄一張正確的罰單給你。」「這下難解釋了。」

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