媽媽沉迷玩手機冷落家庭　人夫「被迫」搵小三慰藉　網民表示同情

大家或許已知道玩手機太多，可對健康有壞影響，但原來沉迷手機，也可以破壞一個家庭？



一名爸爸網友便在討論區分享自己的親身經歷，他表示因為妻子無時無刻都在玩手機，冷落了他，所以他出軌了。原PO也知道錯在自己，亦已決心回歸家庭，但還是無法接受妻子成天只顧着看手機不理他，尤其是知道丈夫曾外遇後，更是變本加厲。

為免對孩子造成壞影響，他決定要離婚，希望小孩能跟着自己，並詢問網友意見：「小孩子歸我，因為我真的不想要我的孩子只會滑手機……我真的累了，身心俱疲呀！」

點圖放大睇原文全文同網民意見▼▼▼

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「6年前我犯了錯，因為太太一直沉迷於手機，冷落了我，所以我外遇了。持續了2年後，因為覺得對不起家，所以我回歸了。雖然從開始到結束都沒被我太太發現，但在今年還是被發現了！我知道我對不起她，不管她怎麼冷落我，但還是我對不起她，畢竟是我有錯在先。因為被她知道了我曾經外遇，所以她更加的冷落我了，只要一點點的意見不合她就是生氣，有時候我都不知為什麼她要生氣，回到家也是對我不聞不問的，就像是陌生人一樣。在回歸的這幾年，我一直努力的要讓她不要沉溺於手機，但是沒什麼改變，讓她知道我出軌過後，更是不理我。我累了，她應該是放棄我了，我也不想浪費她的時間了，請問各位前輩，離婚協議書要怎麼寫？不想讓太太辛苦，雖然自己沒什麼錢，但是每個月幾千可以給她。還有什麼要給她的嗎？」原PO其後更新：「昨晚又吵架了！我會幫她找好房子，房租我出，再給她生活費。小孩子歸我，因為我真的不想要我的孩子只會滑手機，除非她的生活有改善。不會禁止她來看小孩，等到她有人照顧或者是5~10年後，才會停止生活費。本周就會去簽字離婚了！我真的累了，身心俱疲呀！」

看到原PO知錯，網民也傾向同情他的遭遇。「也得她願意簽字，可以先問對方有沒有什麼條件。」「你不想再努力看看嗎？有沒有坦白交代清楚？你老婆有說要離婚嗎？確定清楚再決定後續處理方式。」「搞不好她沉迷手機，是外遇的你沒想改，才冷落你。」「雖然你做錯了，但她也一直把你往外推，她對於怎麼走下去有想法嗎？」「走不下去就各走各的路吧！盡你所能得彌補吧。」

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