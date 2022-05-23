一粥麵叉燒包藏巨型螺絲　食客嬲爆報食環　店方：貨源來自供應商

疫情之下，食物安全問題更受關注。有杏花邨街坊日前發文，稱在區內1間連鎖粥麵餐廳購買外賣早餐，回家準備進食時卻發現，叉燒包內竟藏有巨型螺絲，大感驚訝又憤怒，急急向食物環境衛生署投訴，同時質疑事件或涉餐廳員工疏忽。

一粥麵回覆《香港01》查詢時表示，接獲顧客於外賣食物中發現異物之投訴，食環署亦於同日到分店調查事件。大家樂集團對事件極為關注，已即時派員到有關分店檢查所有廚房設備及分店的出品流程，並有關供應商反映事件，要求深入調查及嚴正跟進。



有杏花邨街坊稱在區內1間連鎖粥麵餐廳購買外賣早餐，回家準備進食時卻發現，叉燒包內竟藏有巨型螺絲，大感驚訝又憤怒，急急向食物環境衛生署投訴。（fb「杏花邨的人和事」圖片）

「真係嚇死人呀！」該網民上周四（19日）於facebook群組「杏花邨的人和事」發文，稱當日早上在區內杏花新城1間連鎖粥麵餐廳購買2份外賣早餐。回家打算「開餐」時，樓主發現皮蛋瘦肉粥餐的叉燒包賣相有異，「我見個包底有啲奇怪，跟住慢慢撩開睇下」，沒料竟在包餡中發現1顆巨型螺絲，「真係好過分，無諗過咁黐線」。

樓主認為事件性質嚴重，「如果被2至3歲小朋友食咗就大鑊啦」，故即時向食環署反映及投訴，署方亦回覆將派員收走食物化驗，「我無食到落肚，可不報食環，成盒掉咗就算！但顧及公眾安全，點知佢仲有冇第二粒、第三粒藏喺麵包度，俾小朋友或老人家食咗點算先！我最希望食環能嚴肅跟進這件事，快啲上嚟收食物去化驗」。

樓主認為事件性質嚴重，故即時向食環署反映及投訴，署方亦回覆將派員收走食物化驗。（fb「杏花邨的人和事」圖片）

樓主未有交代事件後續，但帖文已引來熱烈討論，不少人認同須向政府部門反映事件，「好高難度，點可以有咁大顆縲絲喺個包仔度都包得埋，無咬親啲牙真係好彩，為人為己，必須向食環舉報」。亦有人質疑事件或涉員工疏忽，「點心係可以全部由機器不經人手的，咁大粒咁重嘅螺絲，一定唔可能係包餡中包入，可能有兩個：1. 有員工靠害 2. 食客造假，第3個可能係機件故障或人為維修錯誤都得」。

一粥麵回覆《香港01》查詢時表示，於5月19日接獲顧客指於杏花新城分店的外賣食物中發現異物之投訴，食環署亦於同日到分店調查事件。大家樂集團對事件極為關注，已即時派員到有關分店檢查所有廚房設備及分店的出品流程。由於異物在叉燒包內發現，而貨源來自供應商，集團已向有關供應商反映事件，要求深入調查及嚴正跟進。集團亦表示，有嚴謹的供應鏈管理指引，以確保所有供應商的貨源符合標準，會就事件作出嚴肅跟進及調查，以避免同類事件再次發生。