數千隻鳥高空墜落似末日先兆　專家揭更恐怖真相：有更多動物受害

近年來氣候變遷嚴重，許多動物也深受其害。



近日有一則奇聞瘋傳，有近千隻鳥類從空中墜落，從普通的鴿子、烏鴉、甚至是猛禽類都突然從空中無預警掉下來，形成「天降鳥雨」的奇怪現象，如此奇異的狀況讓網友們相當恐慌、議論紛紛。

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綜合印度媒體報導，印度古加拉特邦（Gujarat）最近出現異象，近千隻鳥類在空中飛一飛突然急速墜落，掉下來的鳥類從普通的鴿子、麻雀、烏鴉，到猛禽類老鷹等等，幾乎每天都有幾十隻鳥類從天而降，被說是「天降鳥雨」，讓當地民眾相當恐慌，議論紛紛的說是不是有什麼天災要發生。

亞美達巴德市（Ahmedabad）當地動物救援組織表示，掉下來的鳥類沒有分品種，不管是溫馴的還是兇猛的都會突然從空中墜落，由於這些鳥類掉下來之後發現脫水狀況嚴重，研判可能與最近氣候異常炎熱有關。獸醫則指出他們最近因為鳥類不斷墜落忙翻了，需要拯救的鳥類比起平常增加了10%，且不僅僅只是鳥類，就連貓咪最近也有這樣的現象，走一走突然倒在地上起不來，數量還不少。

印度近日的確出現極端氣候，亞美達巴德市被觀測到出現飆破攝氏40度的高溫，全印度也受到熱浪襲擊，超過25人不耐高溫慘被熱死。動物救援組織人員說，他們推測鳥類大量墜地應該跟氣溫太高脫不了關係，墜地的鳥類不是脫水不然就是熱衰竭而死，但今年鳥類飛一飛掉下來的狀況堪稱是近幾年最嚴重的。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】