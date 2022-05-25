泥水工高空維修被剪斷安全繩　困5樓外牆勁牙煙　落刀住戶咁解釋

窗外有繩就要剪掉？微博近日瘋傳影片，江蘇無錫2名泥水師傅在某住宅大廈外牆維修時，降到5樓位置發現安全繩被人割斷，被困5樓外牆冷氣機的狹窄簷縫，最終消防要入室內破窗救人。事後警方指原來安全繩是被4樓1名住戶割斷，該住戶指下午發現有條繩在半空飄盪又無人，「存在安全隱患」才會剪斷繩索，經調解剪繩住戶和施工方已達成和解。事件令網民嘩然，直指這應該是謀殺案，大廈正維修外牆，正常居民見到安全繩也不敢剪，「他敢剪就說明他可以有意的」。



泥水師傅被困在大廈5樓外牆，發現安全繩被人剪斷。（微博影片截圖）

微博日前瘋傳工人被困大廈外牆影片，中國消防亦在分享相關影片，事發於5月21日，有名工人拿住高空作業用安全纜繩，被困在5樓外牆上，在站在冷氣機旁的狹窄簷縫處待救，另1名工人站在外牆另一側，而安全繩的末端停在4、5樓之間半空，疑被剪斷未有垂降至地面。多輛消防車及救援人員趕至，場面驚險。

內媒指事發於無鍚新吳區的公寓大樓，物管職員透露影片中被困男子是外牆泥水師傅，他們在半空施工期間發現安全繩離奇斷裂。有附近商家指，被困的泥水師傅說自己的安全繩是被人割斷。最終發現下手的竟然是住戶。

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無錫公安局表示，當日有建築公司受僱派2名工人到小區內修補外牆的防水，2人午餐時將安全繩掛在外牆上離開吃飯，當時4樓住戶看到屋企窗戶外有繩子飄盪又無人，認為「存在安全隱瞞」，便將繩子剪斷。2名工人放飯回來繼續工作，但垂降至5樓時發現繩子被人割斷，導致吊在半空無法降落地面，馬上報警求助，幸好消防及警方及時趕到。由於出事位置難以用雲梯救援，雲梯車要泊在路邊，消防員進入室內破拆窗戶將2名工人帶回室內。

警方介入調解後，剪繩住戶和施工方達成和解，警方亦對雙方進行安全教育。物管亦指影片中被困的泥水師傅已重新開工。

事件在網上引來爭議，許多網民直言「這是謀殺吧」、「剪繩子的應該坐牢」、「殺人未遂怎麼和解？」。不少人認為住戶應該知道大廈外牆正維修，他仍要剪掉安全繩，「你可以把窗戶鎖上關上」，「居民就算不認識這是什麼繩，一般的也不敢剪，畢竟這個繩子和普通的不一樣，他敢剪就說明他可以有意的」，質疑剪繩子這傢伙戾氣太重，不能慣着」，認為他應付上刑責。

（綜合）