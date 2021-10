玩高空活動緊記徹底檢查裝備!近日哈薩克1名女子在酒店天台玩笨豬跳時,因為安全繩沒有固定好而直墮25米到地面,再拖行約3.5米後撞牆重傷,其後她被送院搶救但不治,當地警方正調查事件。



哈薩克一名女子日前在酒店天台玩笨豬跳,其間發生意外直墮地面,撞上牆後重傷不治。(影片截圖)

外媒報道,33歲母親萊昂季耶娃(Yevgenia Leontyeva)日前在哈薩克1間酒店天台玩笨豬跳,片段中看到工作人員為她繫上安全繩,她隨後踏步站到天台邊,一躍而下。據稱萊昂季耶娃身上的其中1條支撐繩未有固定在樹上,導致她直墮25米,摔到地上後再被繩拖行約3.5米,最終撞到牆上,另一名女性友人本打算隨萊昂季耶娃嘗試玩笨豬跳,目睹意外發生後嚇倒尖叫。

萊昂季耶娃頭部受重傷,事後被立即送院治理,可惜傷重不治;而在意外發生前,萊昂季耶娃還與友人在社交媒體興奮留言「Live it up(盡情玩樂)」、「We’re going to fly(我們要飛了)」。當地警方現正調查萊昂季耶娃的死因。

(綜合)

