港媽煲飯放生銹鐵片　信可補充鐵質　醫生解答「吃鐵補鐵」真定假

鐵質可從天然食物中攝取，但有港媽竟然放生銹鐵片進飯煲！有港女於討論區發文表示，近日回家吃飯一打開電飯煲時發現了一塊鐵片，她大吃一驚急問媽媽，媽媽解釋是跟從日本人做法，這樣做可補充鐵質，惟「重點係塊鐵片都生晒銹，諗番起陣味都想嘔」。家庭醫生關嘉美接受《香港01》訪問時表示，放鐵片煮飯可補充鐵質並無科學根據，而且鐵片有機會包含其他金屬及雜質，會令白飯出現怪味，若鐵片生銹更會令飯變咖啡色。



有港女於討論區發文表示，近日回家吃飯一打開電飯煲時發現了一塊鐵片，她大吃一驚急問媽媽，媽媽解釋是跟從日本人做法，這樣做可補充鐵質。（Getty Images）

該名港女於香港討論區以「阿媽煮飯竟然加呢樣嘢？」為題發文表示，已有段時間沒回家吃飯，日前終於抽到空回家，一打開電飯煲驚見一塊鐵片，「我阿媽竟然放塊鐵片落去一齊煲飯」。她問媽媽為何這樣做，媽媽則稱在網上見到是日本人做法，連日本醫生也指可有效補充鐵質，「仲話咩女仔最緊要就係要有足夠嘅鐵質」。她不太相信，急問其他網民到底此做法是「堅定流？」，又指出媽媽所放的鐵片已生銹，而日本人「真係唔係隨便（放）一舊鐵」。

不少網民大呼樓主媽媽做法恐怖，「會唔會食物中毒㗎」、「你老母連補鐵丸都慳返，恐怖」、「無常識，無知識……鐵唔係咁吸收，如果咁就可以，就唔會咁多人貧血要食鐵丸」。不過也有網民指出，「其實你阿媽嘅做法冇錯，恐怖醫學一早有講過用呢個方法補鐵，日本亦有相關嘅產品售賣，唯一問題只係佢用咗塊來歷不明嘅生銹鐵」。

網上一直流傳吃鐵補鐵的說法，10多年前曾有報道指出，當時柬埔寨人缺鐵貧血情況十分嚴重，加拿大醫科生Christopher Charles遠赴當地推廣補鐵計劃，並發明了「幸運小鐵魚」（Lucky Iron Fish），只要將鐵魚放進煲中一同煮食，即可提供人體每日所需75%鐵質，自此成功改善當地人貧血情況。而去年也有日本女網民於網上分享煮飯時會放置一個鐵器公仔補充鐵質，而這個公仔由日本岩手縣壱鋳堂（壹鑄堂）生產，有多種款式出售。

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不過，家庭醫生關嘉美接受《香港01》訪問時強調，放鐵片煮飯可補充鐵質並無科學根據，指是奇怪的偏方，不過未知會否對人體有害，若市民平日有均衡飲食，並無需要使用此方法，建議市民可從牛肉、肝臟、菠菜和蘋果等食物攝取鐵質。