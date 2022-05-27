老婆產後暴漲48公斤　狂買減肥產品禁食飯　人夫呻要匿廁所食便當

女性10月懷胎並非易事，產後亦有機會身材「大走樣」，夫妻間要多扶持和諒解。台灣有人夫於網上發文大呻，老婆原本很瘦，但懷孕後一直發胖，由原本的42公斤胖至90公斤，老婆受的打擊很大，產後狂買減肥產品不吃飯，「害我下班買便當回家還要躲去廁所吃」，因為老婆看到會責罵。他心累地說，現時家中只有他一人上班，實在沒多餘的錢讓老婆繼續買減肥產品，「而且我也受夠上了整天班累的要死，回家連吃個飯還要看她臉色的日子了」。



台灣有人夫於網上發文大呻，老婆原本很瘦，但懷孕後一直發胖，由原本的42公斤胖至90公斤。（《克拉戀人》劇照）

該名人夫於「爆料公社–匿名公社」以「我真的好累」為題發文表示，老婆身高167厘米，懷孕前體重只有42公斤，但懷孕後一直發胖，醫生護士叮囑她注意體重也沒用，最後一次產檢已胖至88公斤，誕下小孩後，老婆原以為會瘦10公斤，卻只瘦了5公斤。

他指出，知道老婆的打擊很大，因為談戀愛時就很在意體重，而他很愛老婆所以也有一直安慰對方，但不知老婆太恐懼還是怎樣，開始瞞着他狂買減肥產品，只要在網上看到的也幾乎買了一輪，有陣子還只喝代餐奶昔不吃飯，「害我下班買便當回家還要躲去廁所吃」，因為老婆看到會責罵。減肥產品有沒有效他不知道，但肉眼可見老婆是愈來愈胖，最近已突破90公斤。

該名人夫難過地說，現時家中只有他一人上班，實在沒多餘的錢讓老婆繼續買減肥產品，「而且我也受夠上了整天班累的要死，回家連吃個飯還要看她臉色的日子了」。（《我的出走日記》劇照）

他續說，日前下班時管理員叫住他說有他家的包裹，果不其然又是減肥產品，他受不了唸了老婆一頓，老婆指都是因生小孩才變胖的，指責「都是我的錯」，然後氣得抱着孩子回娘家，岳父岳母罵了他一頓，他也反省不應該這樣對老婆。他無奈道，雖然知道老婆是為了生小孩才變成這樣，但老婆請了2年的育嬰假，家中只剩他一個人上班，經濟狀況真的很緊，實在沒多餘的錢讓老婆繼續買減肥產品。

不少網民留言建議各種減肥方法，並猜測樓主老婆有產後憂鬱，是壓力型肥胖，「努力運動，飲食控制才是王道啊！」、「陪老婆一起運動，她生小孩犧牲很大，當老公的要諒解」、「尋求專業的減重，去看減肥門診，飲食調整，我生3胎，每次孕期也是都胖40，生完再慢慢減」、「去新陳代謝科檢查看看，我有個同事也是這樣，最後是遺傳性糖尿病」、「最懶的辦法餵母乳，會一直瘦還可以狂吃」、「感覺老婆有點產後憂鬱，跟她說我們可以健康的瘦，控制飲食+運動，先生可以撥一天時間照顧小孩，讓老婆出去放鬆，不然一整天被小孩轟炸真的很疲勞」。