婦產科11女醫護「集體懷孕」　一字排開極壯觀　「元兇」竟是它？

美國密蘇里州一家醫院爆發「嬰兒潮」，多達11名醫護人員同時懷孕，所有孕婦一字排開的合照在網路上引起關注，其中甚至有2名護士預產期是同一天。更巧的是，她們大多負責婦產科或接生工作，令同事忍不住懷疑醫院的水「有問題」。



《每日郵報》報道，位於密蘇里州利伯地市（Liberty）的利伯地醫院（Liberty Hospital）有10名護士及1名醫生都將在今年生產，最快的再過幾周後就會進產房，最晚則在11月感恩節前後。她們大多是婦產科或負責分娩工作，該院生育中心主任柯林（Nicki Kolling）提到：「我們從沒遇過一次10個的，這很有趣。」

29歲產後護士米勒（Hannah Miller）受訪時開玩笑表示，有人懷疑是醫院的水有問題，「很多護士說，他們不要喝醫院的水」，甚至有護士因此開始帶自己的水壺上班。婦產科醫生戈爾曼（Anna Gorman）正準備迎接第二胎，對於同事集體懷孕一事表示，「我認為這很特殊，因為我們都在同個單位」，「這確實會發生，但人數這麼多還是很令人興奮。」同為26歲的產房護士伯恩斯（Hannah Miller）和貝蒂（Cheyenne Beaty）都懷上第一胎，伯恩斯認為，身邊有這麼多女性可以一起分享心情並互相給予建議，對她非常有幫助，也讓她更加放心。

懷上第三胎的29歲接生護士艾奇遜（Alex Atcheson）預產期是5月27日，和她30歲的同事哈雷爾（Alison Harrell）同一天。艾奇遜表示，「這絕對是很棒的經驗，我們的孩子差不多同時出生，讓我感覺我們可能會一輩子跟彼此有連結。有彼此的支持，一起經歷懷孕的過程，真的太棒了。」

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