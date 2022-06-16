夢見屙屎竟是「財神降臨」5個發達先兆你要知　夢到水與賺錢有關

在民俗習慣中，常常可以聽到眼皮跳動、耳部搔癢，可能是源自於壞事將臨、他人私下咒罵的預兆。



台灣命理專家湯鎮偉解釋，其實耳朵癢可能是財神爺將降臨的徵兆，並統整5大跡象供信眾參考。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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第一、耳朵搔癢、耳垂長痘痘。

湯鎮偉補充，若搔癢位置較深入耳朵內部，則越偏向正面，會有喜事、財運發生，例如薪水添加、職位晉升，耳部長痘也有同樣效果。他透露，平時可以藉由拉扯耳垂增添福壽運勢。另外，搔癢若屬蚊蟲叮咬的類型，則沒有提升的作用。

第二、眉毛搔癢、長痘。

與前者一樣，若是搔癢、長痘，甚至在眉毛邊界處出現亮光，象徵「喜上眉梢」，運勢有所提升。而兩邊眉毛代表的內容也各不相同，左側與財運、貴人相關；右側則與福氣、壽命相關。

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第三、接續前兩者的搔癢內容，手心也能有不錯的斬獲。

專家指出，因為手掌心有掌控權力、錢財的含意，若出現短暫的搔癢感受，則可能是財神爺大駕光臨，恐有意外之財出現。可以在此時選擇樂透等投注，能有不錯的反饋。

第四、印堂、鼻頭反射亮光。

常常可以聽見他人談及「印堂發黑」都是負面趨勢，是因為印堂關係著人們的主要運勢，若是非油亮的發光產生，則是運勢最強的時刻，往往心想事成、財運、工作、感情都能手到擒來。而鼻子則代表財帛，因此也有同樣的可能性。

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第五、睡眠作夢時夢到水、血、排泄物。

血與排泄物大多被視作不祥、骯髒，但若在夢境當中，排泄物則與發財相關，但與上述幾點不同，是需要付諸努力、行動才可得到。而流血則是有逢凶化吉的意義，去除壞運、迎來好運。但須注意的是，若夢到的只有傷口，卻沒有血液滲出，則與前者不同，為負面徵兆。最後則是水，例如水池、埤塘、大海、降雨，都與賺錢有關。

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