職場｜4大星座下半月順風順水、偏財運旺　天秤眼光獨到股票大賺

5月即將進入下半旬，不少人也因疫情嚴峻，進而影響了工作及生活心情，不過千萬別太氣餒，財神總會輪流眷顧大家！



台灣清水孟國際塔羅小孟老師對此分享，有「4大星座」能在5月下半月財運大開，因此上榜朋友務必把握良機，好好賺一筆！

哪4大星座能在5月下半月財運大開？快看看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Top 4：天秤座

下半月天秤座偏財旺盛、最適合投資，尤其在股市方面會有精準眼光，懂得適時進場、安穩退場，讓荷包滿滿。此外，天秤座可買個六合彩，中獎機率比其他星座高很多，至於有抽獎劵的也可隨手對獎，偏財運特別旺，大小獎幾乎能全拿。不僅如此，若有興趣者亦可在牌桌上試試手氣，相信你們將成為桌上財運最旺的一群人，千萬別錯過！

Top 3：金牛座

有在工作或打拼事業的金牛座，只要努力都可得到相對回報，適合穩穩賺錢、一步一腳印的經營模式，且事業運有望逐步攀升，幾乎能順順利利將財富賺回家。此外，金牛座還可遇到貴人相助、官運順遂、薪資調漲，正財運將隨著事業工作晉升而有增長，畢竟俗話說：「沒有功勞也有苦勞」，努力就有回報。

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Top 2：巨蟹座

巨蟹座下半月貴人運非常好，甚至還有機會獲得意外之財及賺錢機會，而這位貴人很有可能就是你們的另一半，「旺夫旺妻絕佳助手」將讓你們事半功倍。

Top 1：處女座

處女座下半月偏財運有可能來自你們認識的人，親戚朋友會介紹不錯的入財門路、賺錢機會、投資方案等給你，讓你有大大機會能賺飽荷包，同時也有望認識之後創業合夥的生意人，可先好好了解一番，尤其這幾天會是運勢最旺時刻，請務必好好的把握！

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