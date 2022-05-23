水逆金牛｜12星座需正視財務問題 年輕人勿魯莽衝動免受血光之災
撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報5/23-5/29】水星逆行金牛，回頭反思理財方式及價值觀的正確性，六月中之前，需正視金錢問題。火星衝刺，事情變得有效率，對創業者有利，多注意年輕人或自以為是者的行為。火木入相位，當心刀火燙傷。火木合相，別衝動，謹慎及忍耐會帶來好處。火星白羊，把握七月前，打開新局面，注意暴衝的能量。金星進金牛，是金星的旺位，金牛和天秤特別有感，想要享受生活及美食。
重要星象：
水星逆行金牛、火星衝刺、火木入相位、火木合相、火星白羊、金星進金牛
工作注意：獅子、處女、人馬、山羊
獅子：適當溝通及分工，有利於工作進行
處女：與別人想法不同，有孤軍奮戰的情況
人馬：做好協調，避免互相牴觸
山羊：別埋頭苦幹，新想法讓工作有突破
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桃花注意：白羊、雙子、巨蟹、天蠍
白羊：面對善意別過於緊張
雙子：散發善意讓桃花靠近
巨蟹：遇到年紀輕或互動良好的桃花
天蠍：靠幽默感及機智吸引異性
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財運注意：金牛、水瓶
金牛：局面打不開跟思維有關
水瓶：把握每個賺錢機會，積少成多
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健康注意：天秤、雙魚
天秤：注意睡眠問題，必須好好休養
雙魚：健身或健康計畫效果卓著
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