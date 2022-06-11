企鵝不懂得照顧小孩　飼育員急以公仔做保姆　5隻BB即變乖寶寶

企鵝可以說是動物園的明星動物之一，只要有企鵝寶寶都會是民眾關注的焦點。近日一間動物園迎來了五隻可愛的企鵝寶寶，但因為企鵝爸媽是新手父母，沒有育兒經驗不會照顧寶寶們，因此由飼育員接手照顧，可愛的模樣萌翻眾人。



綜合外媒報導，英國倫敦動物園（ZSL London Zoo）近日迎來5隻可愛的漢波德企鵝（Humboldt penguin）寶寶，分別叫做「Hillary」、「Apollo」、「Bobby」、「Bernie」與「Mac」，由於適逢英國女王伊利沙伯二世登基七十週年紀念，五隻企鵝寶寶的名字都是以這七十年間重要的人物以及重要事件進行命名。

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五隻可愛的企鵝寶寶目前只有一個多月大，每次到企鵝繁殖季的時候飼育員總是忙得不可開交。其中一名飼育員表示，他們在企鵝繁殖季都要頻繁巡視園區，看看有沒有企鵝寶寶被忽略、或是企鵝爸媽不會照顧寶寶的狀況。目前這五隻剛出生沒多久的企鵝寶寶就是因為父母是新手不太會照顧，因此交由飼育員撫養中。

英國倫敦動物園近日經常貼出五隻企鵝寶寶的照片與影片，吸引不少網友直呼超萌。日前釋出的一段影片可以看到，五隻企鵝寶寶坐在鋪著柔軟毛巾的小塑膠盆裡面，兩隻短腿及雙翅不斷揮動，中間還放著一隻大隻企鵝娃娃陪伴牠們，畫面相當治癒。

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飼育員說，之所以會把企鵝玩偶拿出來，是因為擔心小企鵝們沒有爸媽陪伴會覺得孤單寂寞，因此就把企鵝娃娃拿來陪這些小朋友，希望企鵝寶寶能感受到有大隻企鵝在身邊陪伴的感覺，就比較不會感到孤寂。飼育員說，目前小企鵝狀況都相當良好，體重每天穩定增長百分之十左右，成長相當快速。

漢波德企鵝又名洪氏環企鵝、洪堡企鵝，是一種分布於南美洲的企鵝，成鳥大概有65至70cm高，主要在秘魯和智利沿岸繁殖，目前因為過度捕漁導致該族群數量下降，保護現狀為易危物種，現存數量估計在三萬兩千餘隻左右。

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