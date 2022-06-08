萌貓化身專業水電工「維修分體式冷氣」笑爆網民：係人類扮嘅！
撰文：聯合新聞網
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喵星人果然進化成人類意想不到的模樣。
一名網友曬出自家貓咪的照片，某天他竟然捕捉到貓咪站在分體式冷氣出風口下方，伸出兩隻前腳不斷觸碰冷氣，就像是在修理冷氣機的水電師傅一樣，架勢相當專業，吸引不少網友熱議。
【圖輯】網民一睇「看穿真相」：一定是人類假扮的！（點圖放大看「萌貓化身專業水電工」👇👇👇）
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網友「🐱いずみとコテツ🐯」在Twitter上貼文，家中飼養了兩隻可愛的貓咪，一隻是英國短毛貓「小泉（いずみちゃん）」、一隻是橘白虎斑貓「小鐵（コテツくん）」，其中小泉常常會用後腳站立，做出像是人類一般的動作，貓奴也經常拍下兩隻貓咪的可愛日常與眾多愛貓人分享。
某天飼主直擊到小泉站在分體式冷氣出風口下方，站得直挺挺一臉嚴肅的看著冷氣，兩隻腳搭在冷氣出風口扇葉處，整隻貓不斷搖頭晃腦，看起來就像是在檢查冷氣維修狀況的水電工，敬業的模樣都被貓奴拍下來。
小泉神似敬業水電工的照片貼出後，短短幾天已有超過萬網友按讚，網友們留言表示「小泉長得好像那隻『工地現場貓』」、「好有喜感喔這個站姿」、「原來是冷氣壞掉了叫專業水電喵來修理嗎」、「老闆我也想要修冷氣！」、「冷氣維修職人貓貓」。
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