仁愛堂為新冠康復者提供3次免費中醫診療　滿60歲合資格｜附詳情

今年初爆發的第5波疫情非常嚴峻，香港市民、尤其是60歲或以上的「銀齡一族」對醫療服務需求龐大。為協助長者恢復元氣，仁愛堂在社會各界支持下，竭力為市民提供應急支援，當中包括AIA透過友邦慈善基金慷慨捐贈，由３月起為60歲或以上的長者提供「COVID-19康復人士免費中醫門診計劃」。



「COVID-19康復人士免費中醫門診計劃」為60歲或以上的香港永久性居民提供3次免費中醫診療服務，（仁愛堂提供）

「COVID-19康復人士免費中醫門診計劃」歡迎60歲或以上的香港永久性居民參加，只要過去12個月內曾經確診2019冠狀病毒病，加上對上14天內沒有離開過香港便符合資格。參加者可獲3次中醫診療服務，每次最多獲贈5劑濃縮中藥。

計劃於仁愛堂5間自資醫療中心，包括仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心、仁愛堂田家炳綜合醫療中心、仁愛堂大埔綜合中醫中心、仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心、仁愛堂楊素梅中醫中心，與全線綜合及流動中醫醫療車推行，有興趣人士可致電2655 7757了解詳情。名額有限，先到先得。

仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心 （屯門）

地址：屯門啟民徑18號

地址：仁愛堂賽馬會社區及體育中心地下（新墟街市側）

查詢電話：2655 7757

仁愛堂田家炳綜合醫療中心 （元朗）

地址：元朗壽富街3號

查詢電話2443 2203

仁愛堂大埔綜合中醫中心 （大埔）

地址：大埔靖遠街55號地舖

查詢電話：2638 7393

仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心 （葵芳）

地址：葵芳葵義路15號葵芳閣G地舖

查詢電話：3690 8198

仁愛堂楊素梅中醫中心 （何文田）

地址：何文田佛光街80號何文田廣場2樓229號舖

查詢電話：3628 3536

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。



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