結婚紀念日竟去呢度慶祝　人妻勁不滿　老公唔理解：啲嘢咁好食！

結婚紀念日，算是已婚人士非常重視的節日，大多數的人都會希望能和另一半浪漫的渡過。



但有社員在毒菇九賤婆媳討論區中發文抱怨，想好好慶祝結婚紀念日，老公竟帶她回奶奶家慶祝！

預期嘅浪漫二人晚餐落空 仲要對住奶奶強顏歡笑 點圖睇睇原文同網民反應▼▼▼

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「結婚好幾年，跟我老公說今年想慶祝一下，然後他竟然帶我去奶奶家吃飯慶祝。當時我表現得很識大體，但我跟老公說我很不滿。他說：『這樣慶祝很好，我也有準備你喜歡吃的蛋糕，而且我媽媽煮的飯菜這麼好吃！』我還是很不爽，是我的錯嗎？」

網民怎麼看？「嫁媽寶。」「最好的方法，就是直接拿老公的卡，先跟餐廳訂位。」「我的天，這我也不行，乾脆直接說：我們回媽媽家吃飯，其它省略，我還不會不爽。」「記住這次，來年跟他說折現。」「他生日時，你不會跟他說，走，我帶你出門慶生，然後帶去娘家吃飯嗎？老公白目，他生日可以這樣對待。」「食不下嚥。」「慶祝個屁。」「這男人不懂情調。」

但也有人提出不同看法：「雙方的認知不同罷了。你老公與老爺奶奶確確實實特地為你準備了大餐與蛋糕來為你慶祝。（這份心意是有的）但卻與你所期望的不同，期望與現實的落差問題。（沒有期待沒有傷害）」「你沒錯，每個人的感受不同，老公應該要知道你想要兩人慶祝，竟然木頭的帶你去跟他媽慶祝。」「我不是來踩場的，我每年的結婚紀念日都是跟奶奶一起過的，因為我們兩個沒有一年記得紀念日。夫妻之間要溝通一下，我是樂得輕鬆奶奶幫我煮一餐哈哈！」

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