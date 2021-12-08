玩新郎玩出火　竟要求做呢件事　台男即場帶伴郎團調頭走：不結了

結婚是喜事，迎娶時歡樂氣氛下，有時會想出娛樂小節目讓新郎闖關。



只是，玩笑歸玩笑，開過頭了就很難收場。

有準新郎，不，應該說是「前新郎」在爆料app的匿名公社發文，表示那種內地瘋傳影片上會看到的婚鬧，居然發生在自己身上……

女家竟要求當眾做呢件事 新郎本想息事寧人 點知……（點圖放大看原文及相關照片）▼▼▼

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上禮拜六迎娶，而我到現在心情稍微平復了，才能打出這篇。兩家人現在鬧得不可開交，奉勸要結婚的新人，那種三小要新郎玩的闖關遊戲，真的不要太過火，你們覺得好玩，但可能就直接拆散一對，不過，這樣也好，還沒結婚就發現了，好過之後再來離婚。事情是這樣的：我前妻（算了，我也不知道要怎麼稱呼了），反正我們認識一年了。這一年來，我為她改了很多原本的習慣，也不跟朋友去喝兩杯了，因為她不喜歡；平常休閒摸個幾圈也沒了，因為她不喜歡；開車出門一定會帶上她，因為她不喜歡我放假沒陪她，所以我被朋友笑是馬子狗，無所謂！我想給她安全感。

就連煙，我也少抽了！原本一個禮拜至少４包紅當，自從跟她決定結婚後，我已經一個禮拜只剩一包了。不是不想戒，但，我也需要能紓壓的個人嗜好，當然我不會在她面前抽，我只會自己一個人想事情的時候抽，因為我知道她不喜歡。因為她媽媽是死於肺癌。我前丈人(?) ，反正就是她爸啦，在跟她媽離婚前天天在家抽煙打牌，雖然之後離婚了，她媽卻檢查出來得了肺癌，可是她媽並沒有抽煙，所以她就認為那是二手煙造成的！每次只要看到我抽煙，就認為我想謀害她，想讓她也得肺癌，就會很歇斯底里，甚至會氣到摔東西或是動手。她其實都很好，只有這點，我以為那是因為『她媽媽吸了二手煙得肺癌』給她的陰影，所以我覺得我可以退讓，我少抽點，也不會在她面前抽。至少在這決定要結婚的半年來都還很正常，我們也要結婚了！就在11/27……

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那天我早上５點就和伴郎開車到她家準備要迎娶，當然，我們事前知道會玩一些小遊戲，反正大家也都這樣。結果到了９點，鞭炮也放了，開始要闖關了，她拿了一張紙給我，要我大聲唸出來，在她家公媽廳前。反正念就念，娛樂嘛～我攤開紙看著字張口唸，但到了第二句，我就愣住了……『我xxx發誓，如果我婚後再抽煙，Ｘ家(我們男方這邊)絕子絕孫，一輩子永不翻身，還要無償給予女方500萬精神賠償。』有病嗎？玩遊戲玩到這樣會不會太過頭？我有些不開心，但攝影機還在拍，我只能笑笑說：ＸＸ（女方暱稱），我覺得這有點太超過了啦！但沒想到她突然大抓狂指著我的鼻子罵：我就知道你們男人就是這樣，不安好心！發個誓都不敢？你知不知道我媽怎麼死的？你也想害死我嗎？你要不要臉呀！然後一個巴掌就甩過來。當下，眾人都傻了，婚攝也不敢拍了，沒人敢出聲，而我，突然覺得，她是我認識的那個人嗎？她的舅舅趕緊出來打圓場，安撫我說：你就先照著唸，照著唸，讓她一下就好！她們家的親戚也七嘴八舌地在那邊叫我快點唸快點發誓，不然就耽誤時間了……「ＸＸＸ！你沒種，連發誓都不敢發誓？你今天若沒發誓說如果你再抽煙就死全家，那你就別想娶我！」突然間她烙下這句！我沒有說話，轉身就離開，伴郎也跟著我撤了。

為什麼要發誓？我有答應過妳說什麼我一輩子不抽煙嗎？妳有跟我溝通過？為什麼還要我發誓那種絕子絕孫，還精神賠償？到底在說什麼？劇本都妳再寫就好？有問過我？妳媽媽死於抽二手煙到底跟我有什麼關係？我覺得她當下那一巴掌真的打醒我了！回到家當然也是鬧了一番，什麼婚宴場什麼親朋好友放帖子，我們因為疫情想說只請個５桌雙方親友聚聚。但當天那場鬧劇，真的下面什麼也都不用繼續了，禮餅和餐廳這些現在雙方家長已經在談在喬要怎麼解決了。我跟我爸說了她要我發誓的內容，我爸氣到差點想殺去她家。「男方家絕子絕孫！死全家！一輩子不能翻身！」到底是哪個腦袋想出來的？你問我這婚還要結嗎？是你，你結嗎？

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同場加映：婚鬧意外！新郎遭拋高墮地 脊椎骨折下半身恐癱瘓 新娘目睹嚇呆

從影片可見，婚禮現場氣氛高漲，新郎腓利門（Liviu Filimon）按照傳統被一堆男賓客拋高，惟第2次將他拋起時，卻失手未能好好接住。（影片截圖）

意外發生全過程▼▼▼

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同場加映：新郎被綁公園石墩扔雞蛋麵粉 清潔工嘆難清洗【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



同場加映：新郎被綁公園石墩扔雞蛋麵粉 清潔工嘆難清洗

低俗婚鬧方式層出不窮，但部份玩法其實是在破壞環境。成都日前傳出1條婚鬧影片，有新郎哥被人綁在石墩上，頭套絲襪被親友狂掟雞蛋及撒麵粉。雖然他們玩得開心，但網民批評他們玩法惡俗之餘，還在浪費食物，地點還是個公眾場所。



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