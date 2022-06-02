要嫁有錢人！後生女合租貝沙灣狂去會所做gym識人：低成本但有用

嫁或娶個有錢人相信是不少人的願望，但要令願望成真也要費點心機。有網民近日大爆後生女「釣金龜」的新招，稱有女生會合租港島南區豪宅貝沙灣，並不時到會所健身室運動，博取認識真正居於該處的有錢人的機會，更形容該方法低成本又有效。



有網民近日大爆後生女「釣金龜」的新招，稱有女生會合租港島南區豪宅貝沙灣，並不時到會所健身室運動，博取認識真正居於該處的有錢人的機會。（《過街英雄》劇照）

網上流傳帖文，有網民大爆後生女「釣金龜新方法」，稱有年輕女生希望嫁入豪門，約6至7人一同合租港島南區豪宅貝沙灣「最細嘅單位」，然後「用盡」住戶福利，一有時間便到會所的健身室做運動，希望博得認識真正居於該屋苑有錢人的機會。

爆料的網民稱，女生們的做法成本不高，笑指健身的衣着「貴極有限」，但「回報率勁高」，更稱使用該方法的女生全部也能實現嫁入豪門的目標，「仲可以名正言順咁話自己住貝沙灣，最後全部都係成功嫁有錢人㗎」。

爆料的網民稱，女生們的做法成本不高，笑指健身的衣着「貴極有限」，但「回報率勁高」，更稱使用該方法的女生全部也能實現嫁入豪門的目標。（《過街英雄》劇照）

帖文引來網民熱烈討論，笑指女生的招數實用又平價，「喂大佬，咁有創意，真係抵人發達」、「貝沙灣裝3張碌架床都應該幾闊落嘅，6個人住每人$8000，好過住劏房」、「認真覺得佢哋好叻好上進，點解我諗唔到」。亦有人笑指同樣的招數也適用於男生，「最後6、7個男仔用同一方法識阿姨」、「男士都可以用呢個方法」。

不過也有網民質疑該方法有漏洞，認為就算成功與有錢人交往，言行舉止也有機會泄密，「就算成功釣到，如果性格唔好，冇內涵講嘢空洞，唔係都keep唔到好耐咩？做女友同老婆唔同要求㗎喎」、「呃得一時呃唔到一世」、「見家長嗰陣唔知條女咩料㗎咩？夾租嗰幾個姊妹都係租果間貝沙灣出嫁當娘家？」。