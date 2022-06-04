家禽大盜掃貨式偷雞鴨鵝　犯案初衷好有愛　1原因由自用偷到販賣

你老婆會吃得心安理得嗎？上海有村鎮民眾5月起接連報案，稱家中養的雞鴨鵝被盜，警方隨後翻查監控鏡頭，鎖定1名駕三輪車出入的男子，未料他被捕後供稱自己偷家禽「初衷」是幫產後妻子補身，但又不想花錢，所以才開始偷竊。男子稱犯案後發現村民不太着緊幾隻雞鴨鵝，食髓知味便出動三輪車在半夜「掃貨式」挨家逐戶狂偷，前後盜走約40隻，甚至可再向家禽販出售。偷雞男現涉嫌盜竊罪被採取刑事強制措施，正追查他其他犯罪所得。



警方調查發現有名男子夜裏會駕三輪車出入，掃貨式挨家逐戶狂偷家禽。（微博影片截圖）

浦東公安分局5月起接連接到附近村鎮民眾報案，稱家中養的家禽被盜，有村民所養的家禽更是一夜被盜光。警方翻查監控鏡頭，發現深夜時份附近會出現1輛可疑三輪車，車箱似載了貨物，但被包裹住看不到是甚麼。警方反覆對比後鎖定疑犯身份，26日下午到涉事許姓男子家中拉人，當場查獲3隻被盜家禽，他還有盜竊前科。

警方盤問下，許男聲稱自己盜竊「初衷」竟然是「給愛人補身體」。他說妻子分娩不久，想為愛人補充營養，但又不想花錢買家禽。許男原本只想偷幾隻雞鴨，但發現村民們對於幾隻雞鴨不見了不會太上心，食髓知味愈偷愈多，索性半夜翻入村民家中偷雞鴨再偷鵝，全部裝上三輪車連夜行小路運出村外，已先後4次到附近村子作案，每次都會連偷幾戶村民，共偷約40隻家禽，以每斤幾十元的價格賣給家禽商販賺錢，涉款逾千元。

許男現涉嫌盜竊罪，被警方採取刑事強制措施，警員正追查其他違罪所得。網民揶揄許男「補了肌體污了心底」，靠偷來的東西為妻子補身不光彩。

（綜合）