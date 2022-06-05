「冷氣機抽濕」效果比傳統抽濕機更好？內行人教1招秒降室內濕度

隨著梅雨季到來，一連多日的大雨讓天氣變得潮濕又悶熱，不少人選擇打開家中冷氣，抽濕的同時也能讓家中變得涼爽。



不過日前就有一名網友好奇發問，變頻冷氣和抽濕機相比，到底何者的抽濕能力更強？

而內行人也出面傳授1妙招，迅速降低室內濕度！

變頻冷氣和抽濕機哪個抽濕效果最好？內行人曝1妙招：不計電費肯定是冷氣強！（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 18

一名網友於PTT發文表示，前幾天好不容易有了好天氣，自己順勢開始抽濕，想讓家裡舒爽一點，卻發現就算自己房間的變頻冷氣天天開，抽濕效果感覺還是沒那麼到位，比不上抽濕機，但舊式定頻冷氣一打開，就能讓室內變得乾爽，讓他不禁好奇，是不是變頻冷氣的抽濕力比較弱，變頻冷氣和抽濕機相比，到底何者的抽濕能力更強？

貼文一出，立刻引發許多網友熱烈討論：「抽濕機省電，效果也好用」、「當然抽濕機啊！主力啊」、「買一台抽濕機就知道差很多，電費也差很多」、「不在一個等級，抽濕機好用多了」、「夏天才是冷氣，前2天，抽濕一天除12公升水」。

而內行網友則分享1關鍵，讓變頻冷氣也能發揮優秀的抽濕效果，「溫度調低，增加運轉就能除濕」、「冷氣開18度除濕力很強」、「溫度開到最低就能跟定頻一樣了」、「變頻降濕度超快，抽濕機就體感比較顯著，兩個一起開，20分鐘濕度85降到50」、「變頻只要設最低溫，讓它全速跑別降頻就好，只是設計上的關係，壓縮機在室外，冬天一樣會降低不少抽濕力」、「冷氣，但是耗電」、「不計電費肯定是冷氣強，功率差那麼多」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：變頻冷氣開除濕，效果大輸除濕機？內行人傳授1妙招，快速降低濕度超有感】