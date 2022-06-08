港男揭前女友私下搵阿媽搲免費糉　狠斥面皮厚　網民猜：另有目的

逝去感情如何留得住？靠伯母可能是其中一種方法。有港男日前在討論區發帖，稱與女友已分手一段時間，一直沒有聯絡，但上星期媽媽突然給他1袋自家製作的愛心糉，並着他拿給前女友。樓主細問才知道前女友私下聯繫媽媽，表示想念其廚藝，他認為前女友為了吃免費糉「竟然可以厚面皮到咁」，強調絕對不會拿糉給她，直斥「好黐線」。不過網民就認為前女友「醉翁之意不在酒」，根本是想趁機「箍煲」！



樓主在討論區表示與前女友分手後一直沒有聯絡，對方近日竟聯絡他的媽媽表示掛念其母親製作的糉，令他不滿，認為對方不過是為了吃免費糉，面皮很厚。（資料圖片）

樓主在香港討論區以「前女友話好掛住我阿媽啲糉」為題發帖，稱和女友分手已有一段時間，彼此一直沒有聯絡。上星期他的媽媽包了些糉，他原以為是為了慶祝端午節而準備的，沒想到媽媽竟然包裝好1袋遞給他，要他拿給前女友。他大惑不解，媽媽解釋與前女友一直有聯繫，早前對方說很想念她的自製糉，所以便特意包一些送贈。

樓主表示母親從以前起就非常喜歡前女友，「但估唔到我媽大方到咁」。同時他又狠斥前女友貪小便宜，「出面街無糉你買咩？」，直指對方為了吃免費糉，竟不顧面子聯絡其媽媽，「厚面皮起嚟真係好黐線」，他表示至今仍也未把糉拿給前女友。

有網民猜樓主的前女友其實是想以「拎糉」作為契機，提出復合。(電影《紀念日》劇照）

網民對此有不同看法，部分人同意樓主意見，覺得前女友為了省下「買糉錢」太不要臉，「又食又拎，面皮好厚」、「擺明當你水魚」。不過有人就覺得樓主為了幾隻糉在網上公審前女友不夠大度，「男人老狗大方啲啦」、「咪咁小器啦，當多謝人哋氹得阿媽開心囉」。不少人則認為其實前女友另有用意，就是想藉詞見樓主求復合，「好明顯想復合」、「特登詐詐諦諦話食糉」、「想翻撻啊」。