男友不斷同前度短訊傾偈　港女：點解男人咁鍾意同前女友做朋友？

與前度再見亦是朋友，但現任未必可以接受！最近有港女在討論區上分享，指男友經常偷偷與別人傳訊息，原來對方正是前度女友，雖然已經沒有親暱的稱呼，但仍然保持聯絡令她十分不解。不過令她最為不滿的是，男友竟然要求她幫忙選擇禮物給前女友，更被反問「點解唔可以送生日禮物畀朋友？」，令她嬲爆狠批「我真係唔明點解啲男人咁鍾意同前女友做朋友」。



有港女發文指，對男友與前度女友仍然有聯絡而感到不滿。（《前度》劇照）

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港女在香港討論區上以「點解男人咁鍾意同前女友做朋友？」為題發文，她指自己「真心唔明點解男人咁鍾意同前度做朋友」，全因為男友不時偷偷地與別人傳訊息，「食飯又撳、行街又撳、睇戲都撳」。男友一度說是公事，但又會「陰陰嘴笑」，令港女質疑「傾公事傾得咁開心？」。

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最後港女趁機偷看男友電話，發現傳訊息的對象其實是前女友，要求男友解釋時，他就說「咁再見亦是朋友啊嘛」，「分咗手唔一定要做陌生人㗎喎」。不過令港女覺得最過份的，是男友要求她幫忙挑選禮物給前女友，更稱「點解唔可以送生日禮物畀朋友？」，而她就直指「因為你嗰個唔係普通朋友囉！」。港女感嘆地表示，「我真係唔明點解啲男人咁鍾意同前女友做朋友，係放唔低人你嗰陣做咩又要同人哋分手呢？」。

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