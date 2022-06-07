眼冤？着瑜伽褲出街成風　港男爆粗：冇身材咪着　惹網民罵戰

【瑜伽褲】瑜伽褲方便又舒適，近年更愈來愈多人直接穿着上街，當中除了女士名，近日連男士亦如是，惟瑜伽褲貼身設計令下身線條激凸，是否適合穿上街一直有爭議。有港男於討論區發文，爆粗斥「冇身材咪X着瑜珈褲出街啦」，又指「正如排骨仔都唔會著肌肉背心出街啦」令人聯想到貼文針對女性，批評是不堪入目及不尊重別人的行為。

帖文隨即惹來激辯，有網民認同出街着瑜伽褲感覺奇怪，「瑜珈褲真係好X肉酸」、「你舒服大晒？我覺得好礙眼好唔舒服」，也有網民認為樓主的言論極不尊重女性，反問「關你咩事？」



有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀（Jessica）亦是瑜伽高手。（Instagram/@newayyee）

該港男於連登討論區以「好心冇身材咪X着瑜珈褲出街啦」為題發文，並貼出女子在街上身穿瑜珈褲的照片，直指「做運動唔一定要着瑜珈褲，冇身材着呢啲真係搞唔掂，正如排骨仔都唔會着肌肉背心出街啦」。

樓主之後又強調是尊重問題，批評着瑜珈褲出街「不堪入目」，「呢啲係尊重問題啊！唔係話着得舒服就可以，真係不堪入目啊，大佬！」，又反問：「唔通我鍾意着潛水衣孭住個氧氣樽搭地鐵咩！」

瑜伽褲是女性常見衣着之一，圖為藝人倪晨曦。（misselvani@IG）

愛穿瑜伽褲的女藝人▼▼▼

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帖文隨即引來網上激辯罵戰，有不少網民認同樓主所言，形容「瑜珈褲真係好X肉酸」，質疑「點解行街都要咁着？好怪」、「影響市容」、「 你舒服大晒？我覺得好礙眼好唔舒服」、「我都明舒服好重要，但加條薄短裙喺出面會唔會好好多」。

林明禎之前出po，她穿着緊身褲，疑似下身現形，未幾即急急刪Post，可惜已被網民Back up且在網上傳開並討論。（IG@minchen333）

不過，有大批網民批評樓主不尊重女性，認為最重要是自己喜愛及着得舒服，「自己鍾意就得啦，關你咩事？」、「點解連登仔見親男男女女着瑜珈褲都要放上連登咁奇怪？」、「咩年代啊，覺得人出街着得樣衰就要擺上網」。

有網民則貼圖指亦有男性穿瑜伽褲外出，站在港鐵站月台等車，可見下半身線修盡現，有網民則形容該男子身型不俗，「其實着得好靚」。