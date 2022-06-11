抽濕機清潔貼士｜裝修佬教濾網、儲水箱要咁洗　抽出水含菌勿重用

雨季來臨，又是抽濕機出動的時間了！把抽濕機搬出來以後，你有沒有想過要洗清潔一下？你知道抽濕機有甚麼地方要清潔和怎樣清潔才能用得安心嗎？今日等裝修佬話你知抽濕機清潔小貼士。



抽濕機多是隔年使用，因此於開始使用前必須作檢查及清潔。（資料圖片）

使用抽濕機前的準備

抽濕機於1年內使用的時間不多，多集中於春季使用，當拿出來用時基本上已有約1年時間沒有運作過抽濕機，因此於開始使用前必須作檢查及清潔。

檢查步驟：



●電掣位有否發黑

●電線有否破損

●機殼有沒有明顯破損

●入風口出風口有沒有被堵塞

●如無以上問題，開啟抽濕機的吹風系統1小時，讓機內的塵垢能跑出來

●如無問題，便能正式使用抽濕機

抽濕機清潔方法



抽濕機甚麼時候要清潔？

抽濕機的潔淨度其實十分影響抽濕機的運作，塵埃阻塞會加重抽濕機壓縮機運作的負荷，因此定期清潔抽濕機，不單可節約能源，也能延長抽濕機的壽命。而抽濕機的清潔時間，如果春季經常使用，建議1個月便要清潔1次。

另外，也要留意抽濕機運作時有沒有異樣，如出現過大的壓縮機運作聲音，有機會是因為濾網慮積太多塵埃，這也是時候清潔了。

抽濕機清潔方法

抽濕機能清洗的部份並不多，除了出入風口位，還有能拆出來的濾網及水箱。一般出入風口位只需要抹走塵埃即可，但濾網及水箱則需另外處理。

抽濕機的潔淨度其實十分影響抽濕機的運作，塵埃阻塞會加重抽濕機壓縮機運作的負荷，因此定期清潔抽濕機，不單可節約能源，也能延長抽濕機的壽命。（資料圖片）

抽濕機過漏網

抽濕機漏網能阻隔污物進入抽濕機內部零件，保護及令零件更長壽。保持濾網的潔淨，能減少塵埃積聚，以免影響空氣質素或細菌滋生，同時減輕壓縮機負荷，也能避免抽濕機出現散熱問題。

首先要了解你的濾網是否可以水洗，因為一些具空氣清新功能的抽濕機使用一種名為HEPA的濾網，這種濾網是高密度濾網，若用水清洗會破壞濾網纖維組織，影響淨化能力。如你的抽濕機有使用HEPA濾網，那只能以拍動或用刷子輕力刷走塵埃，並於達到飽和時更換。

一般濾網清潔程序



●取出濾網，輕輕拍打濾網，先清除一部份塵埃，令接下來的清潔更方便。

●或用吸塵機吸走濾網上的塵埃。

●以清水清洗濾網，但盡量避免用刷大力刷洗，刷子會令污物緊扣在濾網上，推得更入縫隙。

●可考慮用中性溫和的清潔液稀釋並浸泡濾網10分鐘，讓污垢能溶解剝離濾網，再用清水沖洗乾淨。

●抹掉濾網上的水份，晾於陰涼位置風乾至完全乾透（不要曝曬，或會使其變形），才可以放回抽濕機使用，避免濕氣損壞機內零件。

●如濾網多次清潔後仍有很多污物黏附，有機會是濾網壽命已盡，可能需要更換了。

抽濕機的冷凝裝置長期處於濕潤狀態，有機會滋生各種細菌，經過抽濕機而抽出的水份也會沾滿細菌，絕不適宜循環使用作清潔。（資料圖片）

抽濕機儲水箱



抽濕機的原理是把空氣吸入機內，然後用冷凝的方法抽走空氣中的水份，然後把乾燥的空氣排出，改善空氣的濕度，而被抽出的水份就會流入儲水箱。很多人會忽略儲水箱的清潔，以為只要倒走水箱內的積水就足夠。

其實如果水箱清潔不佳，積藏的水份會令水箱發霉，有機會影響抽濕機本身。因此水箱的清潔也要注意，盡可能每次抽完濕，也應該要把積水倒掉，然後用清水清洗，晾乾才放入抽濕機。若果儲水箱出現髒污的感覺，用1:99稀釋漂白水清潔即可。

重用抽濕機抽出來的水？

為了環保，不少人會循環再用抽濕機抽出來的水，但由於抽濕機的冷凝裝置長期處於濕潤狀態，有機會滋生各種細菌，經過抽濕機而抽出的水份也會沾滿細菌，絕不適宜循環使用作清潔，千萬不要拿來洗碗或洗地抹窗。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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