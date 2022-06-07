台灣網紅滴妹赴美國會愛人 網民齊祝新婚快樂 男友：沒打算結婚
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣YouTuber滴妹4日透過頻道宣布「我要離開台灣了」，她此行前往美國，表示是好久前就開始規劃，前往美國後由男友「I.C Charlie」查理接機，兩人還在鏡頭前大方放閃，不過此舉也被外界解讀成要結婚。對此，男方也做出回應。
查理昨日（6號）在IG限時動態表示：「新聞大家看看就好，看哪裡有流量就亂寫一通，一點work ethic（職業道德）都沒有，我還很年輕，沒有打算結婚，要結你自己結，要好新聞自己找，不要靠邀啦。」最後更附上哭臉圖案，對於昨日新聞相當無奈。
【圖輯】生得平凡反而獲讚「女友力十足」點圖放大看更多滴妹IG美照👇👇👇
+16
網紅滴妹皮膚敏感「𢯎到流血」全身出疹眼睛變紅嚇親網民：好恐怖網紅滴妹著低胸裝罕露性感 網民「估佢唔到」：平常太謙虛了網紅滴妹被踢爆買盜版拍片圖利 事後咁出招化解公關災難仲吸like台灣人氣女YouTuber TOP10 Pan Piano/千千/滴妹 位位S級女神台網紅滴妹奶茶店狂開分店 忙到嘔虛弱無力入急症室：覺得很抱歉滴妹素顏驚現「瘀血級」黑眼圈：濾鏡遮不掉！網民嘲像被打了一拳
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】