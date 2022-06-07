台灣網紅滴妹赴美國會愛人　網民齊祝新婚快樂　男友：沒打算結婚

台灣YouTuber滴妹4日透過頻道宣布「我要離開台灣了」，她此行前往美國，表示是好久前就開始規劃，前往美國後由男友「I.C Charlie」查理接機，兩人還在鏡頭前大方放閃，不過此舉也被外界解讀成要結婚。對此，男方也做出回應。



查理昨日（6號）在IG限時動態表示：「新聞大家看看就好，看哪裡有流量就亂寫一通，一點work ethic（職業道德）都沒有，我還很年輕，沒有打算結婚，要結你自己結，要好新聞自己找，不要靠邀啦。」最後更附上哭臉圖案，對於昨日新聞相當無奈。

【圖輯】生得平凡反而獲讚「女友力十足」點圖放大看更多滴妹IG美照👇👇👇

+ 16

延伸閱讀：

吃播網紅夜市遇騷擾助理氣哭 高EQ回應網讚爆

滴妹飛美國分享行前準備 網見男友來接機喜問：婚前準備？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】