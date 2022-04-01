網紅滴妹皮膚敏感「𢯎到流血」全身出疹眼睛變紅嚇親網民：好恐怖

YouTuber滴妹與哥哥阿滴共同經營語言學習頻道走紅，擁有甜美脫俗的外貌，搭配招牌黑框眼鏡，獲得大批粉絲支持，經常在社群分享生活的她，日前卻難過貼出素顏照，發現滴妹不僅鼻塞，眼睛、皮膚全出現紅疹，手臂甚至被她抓到暗沉硬化，大嘆「一張圖看懂過敏兒的悲哀」。



滴妹在IG發文，大嘆「最近世界是有發生什麼事情嗎？」不懂為什麼感覺過敏特別嚴重，除了鼻子塞住只是小菜一碟，眼睛更癢到出現紅紅血絲，皮膚也泛紅、出現紅斑，另外滴妹還拍下自己的手臂，同樣出現紅疹，皮膚已經被她抓到暗沉硬化，「好癢啊！已經有盡量不抓跟擦藥還有吃過敏藥」，在想要不要去看中醫。

【圖輯】點圖放大看更多滴妹IG美照及「皮膚嚴重過敏」照片👇👇👇

+ 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

嚴重過敏的照片曝光後，許多YouTuber也深有同感，包括蕾菈、解婕翎和魚乾也現身回應「忽冷忽熱真的大過敏……」，不少粉絲也相當擔心滴妹，後來滴妹發限時動態表示，有很多粉絲傳了不少中醫、藥物、調養等方式給她，非常謝謝大家，喊話「過敏兒聯盟要繼續加油！」

延伸閱讀：

孫藝真露美背「猛丟捧花」！ 玄彬嚇歪照流出笑翻全場

【本文獲「TVBS」授權轉載。】