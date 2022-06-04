日本退役馬放鬆睡午覺萌樣超療癒　打工仔：這是我想要的退休生活

冬天就是窩在床裡最舒服，常常一躺下就不願意起來了，也因此不少人都說，「床是萬惡根源」，畢竟它背負著遲到的罪惡。不只人享受這份罪惡，連馬也無法逃過魔掌。



日本北海道賽馬引退牧場日前上傳一段影片，影片中名為阿德邁亞（アドマイヤジャパン）的退役馬，把青青的草原當床、溫暖陽光當被，放鬆地靠在尺寸剛剛好的枕頭上，躺下後伸展雙腳找到舒適的角度休息，從阿德邁亞飄飄然的眼神可看出牠十分享受退休生活。也讓看過影片的人十分羨慕牠並留言表示，「這就是我想要的退休生活。」

【圖輯】打工仔：這是我想要的退休生活！點圖放大看日本退役馬睡午覺的療癒萌樣👇👇👇

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北海道Yogibo凡爾賽度假農場是專門提供給賽馬和退役賽馬生活的牧場，常常在Twitter分享馬兒的日常生活。而這段阿德邁亞的療癒放鬆影片，至今獲得將近200萬觀賞次數和超過10萬的點讚。

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