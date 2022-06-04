日本退役馬放鬆睡午覺萌樣超療癒 打工仔：這是我想要的退休生活
撰文：中天快點TV
出版：更新：
冬天就是窩在床裡最舒服，常常一躺下就不願意起來了，也因此不少人都說，「床是萬惡根源」，畢竟它背負著遲到的罪惡。不只人享受這份罪惡，連馬也無法逃過魔掌。
日本北海道賽馬引退牧場日前上傳一段影片，影片中名為阿德邁亞（アドマイヤジャパン）的退役馬，把青青的草原當床、溫暖陽光當被，放鬆地靠在尺寸剛剛好的枕頭上，躺下後伸展雙腳找到舒適的角度休息，從阿德邁亞飄飄然的眼神可看出牠十分享受退休生活。也讓看過影片的人十分羨慕牠並留言表示，「這就是我想要的退休生活。」
【圖輯】打工仔：這是我想要的退休生活！點圖放大看日本退役馬睡午覺的療癒萌樣👇👇👇
+3
北海道Yogibo凡爾賽度假農場是專門提供給賽馬和退役賽馬生活的牧場，常常在Twitter分享馬兒的日常生活。而這段阿德邁亞的療癒放鬆影片，至今獲得將近200萬觀賞次數和超過10萬的點讚。
【同場加映：即睇世界上10種最長壽生物▼ ▼ ▼】
+5
【同場加映：即睇10種最醜動物排行榜▼ ▼ ▼】
+18
海關檢查郵寄「日用品」包裹 驚見8cm巨型蜘蛛 網民：有冇毒？驚！印蛇王闖住宅搗超級蛇竇 捉60條蛇撿75粒孵化蛋 15條走甩？珀麗灣公園日光日白驚見長嘴老鼠 街坊揭真身係呢隻動物：食蟲嘅激罕「四不像」曝光！珍稀影像樣似牛羊鹿驢混合 原來是易危物種驚！遊客自駕被黑熊「暴力開車窗」影片瘋傳 1個動作揭自招危險俄女當可愛小熊係毛公仔又攬又錫 但小熊當佢係食物 下場超恐怖
延伸閱讀：
20具「無頭企鵝屍」沖上岸！恐怖遭斬首「切面俐落整齊」…詭異謎團驚爆：兇手不是人
【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】