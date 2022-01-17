女友常漏經血弄污床單　潔癖台男怨髒受不了　網民：自私男快分手

女生每次來月經除伴隨經痛、情緒容易起伏外，又怕睡覺時會漏出經血弄污床單，這時都希望男友能夠多關懷體諒。有台灣男生近日於討論區發文埋怨女友每次來月經時，都會流出經血在他的床上，不滿地說「煩死了，真的好髒」、「有潔癖真的會受不了啊」，引來大批網民留言批評他不懂得體諒女友。



有台灣男生近日於討論區發文埋怨女友每次來月經時，都會流出經血在他的床上，不滿地說「煩死了，真的好髒」。（《原諒他77次》劇照）

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該名男生於Dcard討論區以「女友月經弄髒我的床」為題發文表示，女友每次來月經都會側漏經血，弄髒他的床，他有潔癖受不了這種情況，「好討厭那種味道黏在床上，洗乾淨還是會覺得很惡啊」。

樓主指出，雖然女友事後有道歉，但他覺得很掃興和不舒服，而且在網上看到不是每個女生都會側漏經血，因此問其他網民女生是否用內褲型的衛生綿比較好。

不少網民留言批評樓主，「你說女生月經來很煩，那你小時候尿尿到床上，你家人幫你洗他們也覺得很煩啊，體諒很難嗎？」、「忍着不罵她不叫體諒好嗎？」、「快點分手，不要浪費人家的青春，自私的男人很可笑」、「我男友還會幫我洗內褲，你對你女友態度好差喔」、「你這樣子，已經更年期的也不想跟你交往」。

有網民建議「睡覺前幫她墊個墊子不行嗎？」、「建議女友先塞棉條，再用衛生棉，可以大大降低側漏的機率！」、「交男朋友就不會有這問題了！」、「你可以叫她月經來不要睡你這，感覺這樣對她也比較輕鬆，畢竟她也不是故意弄髒你的床的」。

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