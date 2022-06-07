【帽事嘅】女友轉性唔再因M到亂發脾氣　偷睇手機先發現心碎真相

女性每月都會歷經生理期，不少人會有生理痛的困擾。



有網友發現，過去很愛抱怨生理痛的女友，某月突然一句抱怨都沒說。

疑惑的他偷看了女友的社群軟體，才發現曾經喜歡過女友的學長最近又開始對她獻殷情，不只送了貼布讓她舒緩生理痛，甚至還載送她上下班……

網友一致勸樓主放生 點圖睇睇原文全文同網民留言▼▼▼

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一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，以前女友生理期時，都會跟他抱怨生理痛，他也會在生理期時送女友黑糖水、暖暖包等，也會在生理期間載送女友上下班，直到後來疫情爆發改為居家上班，就改讓女友自行上下班。

該網友表示，女友這個月反常的沒有抱怨生理痛，還一直貼著一塊外型很特別的貼布，問她也回答的有點不自然，因此他偷看女友社群軟體，發現原來是以前曾喜歡過女友的學長送給她的，且近日學長都會載送女友上下班。該網友說，本來說好假日要一起出門玩，女友卻突然說有急事，取消兩人的約會，等女友出門後他又看了女友的社群軟體，發現女友是跟學長出去玩，她還叮嚀學長「學長不要進來喔，會被我男友看到」，讓他五味雜陳，也表示，之後會找時間跟女友攤牌。

其他網友紛紛留言「直接電腦回覆『我已經看到了』，然後女友如果生氣說你偷看她隱私什麼的就分手吧」、「太瞎了，當第三者還很過癮的感覺」、「你可以找到更好的」、「發現得早才該開心」、「你懶了……就讓勤快的人有機會了」、「就送給學長吧，換個角度想想，你好歹也用了別人的老婆好多年了」。

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