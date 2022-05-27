第一眼睇到少女定大叔？超經典神準心理測驗 答案竟反映咁多嘢
撰文：ETtoday
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心理測驗總是可以探究我們心裡深處的層面，可以幫助我們更加了解自己，以便在各種事情上做出判斷或是分析。
以下一張圖就可以清楚地知道你是內在偏冷還是偏熱的人，做過測驗的人都覺得超級準，不妨可以玩一下測驗。
你第一眼看到的是什麼？（點圖開始測試）▼▼▼
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【答案解析】A.女孩的背影：你的個性樂觀又積極，對周圍一切事物充滿好奇心，熱衷嘗試各種新鮮、不同的事物，對於新潮的東西接納度很高，同時也是一個行動派，做事比較衝動，總是先行動，才經過大腦的思考，所以常常會遇到「頭洗了一半才想著要收尾的問題」，建議以後可以先想想，再進行行動，節省時間精力。在個性上你也是相當善良與堅強，樂於幫助他人，而且很有同理心，總是可以為身邊的人著想，幫忙顧前顧後，所以很受到周邊的人歡迎。
B.老頭的臉：你是一個非常冷靜且理性的人，做人誠實可靠，在別人眼中也是很值得信賴的人，同時具有領導的能力，懂得搜集群體間不同的意願，並且想出解決辦法，幫助大家解決很多問題，所以也蠻受到群體的歡迎。通常只要你設定了目標，就會逐一去規劃、實現，但也因為這樣太過細心的個性，也容易讓你變成一個完美主義者，常常無法忽視任何小細節，或是一但不如你的意就會心灰意冷，做事情總是放心不下，該放鬆的時候變得無法放鬆。
【相關圖輯】以下是另一類似的經典心測，答案分析同樣讓不少人驚呼神準（點圖測試看看）▼▼▼
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