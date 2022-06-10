「翻版沈佳宜」一夜爆紅後去咗邊？現況曝光已成清華博士仙氣依然
撰文：ETtoday
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2011年上映的《那些年，我們一起追的女孩》當時在華語圈引起熱烈迴響，一名側臉神似片中女主角的女孩「蔡茂」也因此爆紅，被封為「翻版沈佳宜」，如今她已從清華大學博士班畢業，不少粉絲仍被她的才華與美貌吸引。
蔡茂就讀吉林大學化學系時，就已經被選為校花，她更因一張被偷拍的照片在網路上爆紅，被封為「翻版沈佳宜」，但她當時沒有因為突然飆漲的人氣而忘本，選擇繼續低調地專注於攻讀學業，不少同學說她安靜又努力，最常在實驗室或自習室遇見她。
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蔡茂大學畢業後，考上中國科學院大學化學所攻讀碩士，接著又考上清華大學博士，她上（5）月則在微博發文透露，自己已拿到博士學位，「疫情下的博士答辯，以後就是Dr. Cai了」，讓不少網友留言祝賀。
蔡茂是1994年出生的四川人，在2012年9月因為一張被偷拍的照片在網路上爆紅，當時她還是吉林大學的新生，但她和多數爆紅的女孩不同，不僅拒絕媒體採訪，也不想出名，甚至為了避開網友多次更改微博名稱。
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