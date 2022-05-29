朝鮮Pizza店仙氣廚師炮製美食　出去廚房載歌載舞與客打成一片

薄餅風靡全球，到處都看得到薄餅店，但在朝鮮除了享用美食外，還能夠欣賞歌舞表演。朝鮮半官方Facebook粉絲專頁「朝鮮經貿文化情報 DPRK」日前就分享幾張照片，只見民眾在店內用餐外，台上還有載歌載舞的竟然是製作薄餅的女師傅，讓人大開眼界。



從照片看到有幾位美女師傅除了製作薄餅之外，還會現場載歌載舞，店內的客人除了能夠品嚐美食還能欣賞表演，氣氛相當歡樂（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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粉專PO文寫道地球上到處都有薄餅店不稀奇，但在薄餅專賣店用餐還能看歌舞表演就非常稀奇了，「而且是剛才幫您製作PIZZA的美女親自表演，這也只有朝鮮這樣做了」。

粉專還表示，平壤市民月薪約600元人民幣左右，而這家位在平壤的薄餅專賣店，一份薄餅約在5美元至8美元，因此對民眾而言吃一份薄餅是很高級的享受。

不少台灣網友看了也覺得相當有趣，「跟韓國（南韓）比起來，貴國的女性真的充滿天然美」、「台灣如果開加盟店，生意一定很好」、「難怪大家都說北方出美女，南方出帥哥，朝鮮的女生真的好漂亮」、「去過這間，PIZZA真的好吃」、「外國的朝鮮餐廳時不是都有歌舞表演？而且是國營的呢？希望在台灣也能開」。

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