公廁定劏房？元朗劏房$2800元招租　極簡陋污糟　網民嘲：似公廁

香港房屋需求嚴峻，即使是環境惡劣的劏房也有不少人租住，但近日有人出租的套房卻被網民指寧願「瞓街」也不租住！有港女於網上放租元朗洪水橋1間套房，月租2800元，聲稱交通方便，近輕鐵站和巴士站，附近有街市、超市、酒樓和餐廳。惟從其拍攝的照片可見，屋內十分簡陋和骯髒，令大批網民嘲諷像公廁，「我以為係公廁」、「我第一眼見到做咩影個公廁上嚟？」、「深水埗啲道友公廁」、「免費都唔會住thx」。



該名港女於fb群組「自己物業自己放，租買免佣」發文放租1間免佣金套房，從其上載的兩張照片可見，房內沒有窗戶，只有1個廁所和洗手盤，馬桶十分殘舊，有多處污漬，地板亦出現多條裂痕，加上牆壁塗上了淺藍色，若不看文字描述只看照片，真的讓人以為是拍攝公廁。

不少網民留言嘲諷，「公廁設計？」、「你哋真係唔識嘢！呢間係以公廁為主題的特色套房，好考設計師功夫」、「第一眼以為公廁，睇真啲係衰過公廁」、「其實好多公廁靚好多」、「隔住個mon都想嘔」、「唔係真係有人租吓嘛」、「似劏貨櫃多過劏房」、「水飯房？赤柱定壁屋？」。

有網民批評租金與套房質素不成正比，「2800？重衰過監倉」、「呢間咁嘅嘢，窗都冇個，公廁咁款，仲要收2800，明白點解咁多人寧願訓街」、「好心個業主使少少錢執一執間屋喇！」、「可唔可以有返啲良心呀？」。