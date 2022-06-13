大食石斑魚「屠城式」吃光全缸魚室友　獨居寂寞難耐抑鬱到變色

石斑魚一般是當做食用魚類，但有時也會作為觀賞寵物。



芬蘭一間海洋生物中心有一隻明星石斑魚，當初把整缸同伴都吃了因而被送養，成為水族館的魚明星。

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芬蘭赫爾辛基的一間海洋中心（Linnanmaki Sea Life centre）養了一隻出名的石斑魚「米可」（Mikko），2007年以前本來是養在一間水族寵物店，但生性兇猛的石斑魚卻把同水缸的所有同伴都吃光了，老闆一氣之下把米可送給水族館飼養。

水族館規模畢竟不同，他們養得起米可，每天給牠準備各式各樣的魚類當食物，像是鯖魚、屋賊、鯡魚等等。而米可繼在寵物店吃掉同伴後，到了新家依然不改本性；水族館臨時寄放了一隻有毒的紅色獅子魚，也慘遭米可吞噬。

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米可把獅子魚吃掉後，牠幾乎處於獨居狀態，但只有一隻魚又很孤單，牠非常喜歡有人陪伴以及看到遊客。2020年受疫情影響，水族館暫時歇業，沒有遊客來訪米可顯得抑鬱低落，工作人員給牠做了鮭魚蛋糕，慶祝牠的16歲生日，有時也會帶著午餐到水槽旁邊陪牠吃飯。

石斑魚的身體顏色會隨心情變化，平常是深藍色，但有時會變成淺藍色帶著白色斑點，有人造訪以及替牠刷牙時就會變色。在疫情過後水族館重新開放，米可又恢復活力，每天迎接遊客和其互動玩耍。然而今年五月水族館官方發布消息指米可因病過世了，讓不少粉絲感到相當惋惜。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】