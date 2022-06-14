獸母！14歲少女遭母逼簽賣身契淪大叔性奴　哭訴「好像妓女」求救

虎毒不吃兒，這名如此謀害自己女兒，簡直是禽獸不如！台灣1名50多歲的莊姓男子，認識了一對家境清貧的母女，竟以金錢為誘說服母親簽下「賣身契」，要求和對方的14歲女兒發生性關係。結果在母親安排下，少女與莊男開房14次，直至她向好友哭訴求救指自己「好像妓女」，案件終於曝光。最終莊男因「引誘少女有對價性交罪」判3年9月徒刑，母親則因精神疾病獲減刑，判因2年緩刑5年。



台灣1名50多歲的莊姓男子，認識了一對家境清貧的母女，竟以金錢為誘說服母親簽下「賣身契」，要求和對方14歲女兒發生性關係。（資料圖片）

綜合台媒報道，根據法庭判決書，莊男是釣蝦場主任，本身育有14、15歲兒女，2019年認識案中母女，得悉對方家境清貧，垂涎14歲女兒的姿色，便以金錢誘惑母親讓少女和他發生性關係，並簽下「賣身契」，除了訂明母親同意少女和莊男有性關係，其間少女更不可與其他男生交往，及不可對莊男提出任何訴訟，否則需賠償「違約金」500萬新台幣（約132萬港元）。

在「賣身契」蓋章後，少女每個周末都會被莊男帶到汽車旅館開房，共計14次，「我想要反抗但沒有力氣，就按照他講的脫衣服…我覺得很惡心」，而每次完事後母親都能獲得2500新台幣（約660港元），前後14次共計3.5萬新台幣（約9000港元）。雖然少女不想服從莊男，但由於簽了「賣身契」，擔心若拒絕莊男要求可能要賠償違約金，加上不去開放家中就沒錢，只好委屈服從。

直至少女向一度收留她的許姓大姐姐哭訴「好像妓女」，她淪為大叔性奴的案件曝光，警方將涉案的莊男及少女的母親拘捕。法庭上，莊男辯稱與少女是兩情相悅的男女朋友，自己是出於好心才出錢協助母女，「我出自好心要幫助這對母女，才與她們簽契約」。

少女母親則否認與莊男引誘女兒性交易，稱自己患憂鬱症，簽契約時沒有認真看內容，又聲稱不知道莊男與女兒有性行為。

不過最高法院審視證據後認為，莊男透過金錢換取少女感情與身體，母親不但知情更不拒絕，確實是共犯，造成女兒身心極大壓力，最終依「引誘少女有對價性交罪」判莊男3年9月徒刑，母親則因有精神障礙問題，判處2年徒刑、緩刑5年。全案定讞。