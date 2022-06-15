1屋藏7屍！房東收樓聞惡臭驚揭鞋盒藏7具胎屍　女租客爆恐怖真相

撰文：夏洛特
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業主收樓最恐怖的也許不是變成垃圾屋，而是單位竟然變成藏屍地！印尼東南蘇拉威西省1名女房東收樓後打掃，在屋內找到幾個傳出惡臭的箱子，她強忍氣味揭開後，驚見竟然共藏了7具胎兒屍體，她嚇得不知所惜，急忙報警。警方事後拘捕前任女租客，調查後爆出恐怖真相，經DNA鑑定後證實女租客是所有胎兒的媽媽，原來她其男友視未婚產子為恥辱，每次懷孕後都在家中自行墮胎，然後把嬰屍藏好，搬遷時卻沒有帶走自己的「骨育」，因而令案件曝光。

上周六，印尼警方接獲女房東通報，指在前任女租客退房後遺留的箱子中找到數具嬰兒屍體，警方隨即通緝女租客及其男友。（youtube截圖）

綜合外媒報道，事發於上周六（11日），印尼望加錫市（Makassar）的35歲女房東阿努格拉瓦蒂（Nulfah Anugrahwaty）到其中一處物業進行清潔，該單位曾租給1名在醫院工作的女子，對方因付不起房租，大約半年前被要求搬走。阿努格拉瓦蒂甫進入單位時，已嗅到類似蝦醬的難聞氣味就撲鼻而至，這種腐臭味使她難以忍受，決定先找出臭味來源。她一路追蹤臭味，終於在房間的角落找到4個用膠帶封着的鞋盒及保溫箱，她強忍惡臭揭開，赫然見到幾具腐爛的胎兒屍體，登時嚇得魂飛魄散，立即報警求助。

當地警方派員到場搜證，透過DNA等訊息找到這7具胎屍的母親，正正就是單位前任女租客。警方遂前往科納韋縣拘捕該名29歲女子，其後更公開其樣貌，只見她外表看來是相當清秀美麗女子，沒料到竟是7名胎兒的母親。警方以代號「N.M.」稱呼被捕女租客，將其帶回望加錫市調查，隨後又在距離租屋處約1600公里遠的南加里曼丹省找到其30歲男友，將他一併逮捕歸案。

審訊期間，女子承認與男友自2012年起開始「DIY」墮胎，最後1次的自行終止懷孕是在去年。她表示10年間曾先後7次透過服用不明的混合藥劑終止懷孕，男友會在她服藥後幫忙把未出生的死胎取出。女子透露因不想背負未婚產子的惡名，遂懷孕後出此下策。

由於在印尼墮胎屬非法行為，除非是如因姦成孕、懷孕構成生命危險等特別情況才可申請合法墜胎，因此N.M.與其男友難逃法律制裁。唯印尼警方仍在調查他們為何要保留嬰屍而不將其埋葬，故暫未能公布他們的控罪。

（綜合）

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